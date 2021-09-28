У Росії - новий добовий максимум смертей з коронавірсом

В Росії за останню добу померли 852 людини, в яких підтвердили зараження коронавірсом, повідомив російський оперативний штаб у вівторок, 28 вересня. Це - максимальне число смертей з коронавірусом за добу від початку пандемії. Попередній максимум - 826 померлих - був зафіксований 24 вересня, зазначає інформагенція "Інтерфакс". Найбільше пацієнтів з COVID-19 померло в Москві - 63, в Санкт-Петербурзі - 58, у Свердловській області - 40.

Водночас за добу було зафіксовано 21559 нових випадків інфікування коронавірусом, що на 677 менше, ніж днем раніше.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано понад 7,​​464 мільйона випадків коронавірусної інфекції, 205531 людина, в якої підтвердили зараження, померла.

У Росії дві дози вакцини від коронавірусу отримали лише 36 відсотків дорослого населення, хоча РФ минулого року першою у світі заявила про допуск препарату від COVID-19.