 Коронавірус: у Росії три дні поспіль рекордна кількість жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Коронавірус: у Росії три дні поспіль рекордна кількість жертв

Третю добу поспіль у РФ фіксують рекорди за кількістю жертв пандемії COVID-19. Найбільше померлих - у Москві.

Найбільше жертв коронавірусу у Росії фіксується у Москві

Найбільше жертв коронавірусу у Росії фіксується у Москві

Вже три дні поспіль у Росії б'є рекорди добовий приріст жертв пандемії COVID-19. Про це у суботу, 14 серпня, з посиланням на дані російської влади повідомляє інформаційна агенція dpa.

Так, лише протягом минулої доби в РФ з COVID-19 або від цієї хвороби померли 819 людей. Напередодні у Росії добовий приріст жертв коронавірусу становив 815, а за день до цього - 808.

Найбільше померлих - у Москві. При цьому напередодні повідомлялось, що у липні смертність у столиці Росії зросла на 60 відсотків порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Також за минулу добу у РФ було виявлено 22144 нових випадки інфікування коронавірусом, причому протягом останніх півтора місяця кількість щоденно виявлених у країні нових випадків COVID-19 не опускається нижче 20 тисяч.

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Послаблення обмежень перед виборами

Як пише dpa, в Росії нині стрімко поширюється більш заразний за попередні дельта-варіант коронавірусу. Попри це у п'ятницю у Москві скасували низку карантинних обмежень, запроваджених раніше для стримання поширення COVID-19.

Скасування обмежень відбувається на тлі того, що через п'ять тижнів у Росії відбудуться парламентські вибори.

Водночас у країні вкрай повільно просувається кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Так, лише 27 відсотків росіян отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. Як пише dpa, серед населення Росії є високою недовіра до російських препаратів, водночас іноземні вакцини не допускаються для використання на території країни.

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