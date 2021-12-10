 У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав інформаційною атакою заяву ФСБ РФ про те, що корабель ВМС України становив небезпеку для мореплавання в районі Керченської протоки.

Кораблі РФ у Чорному морі

Кораблі РФ у Чорному морі (архівне фото)

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ у четвер, 9 грудня, ввечері заявила, що судно Військово-морських сил (ВМС) України "Донбас" перебувало в безпосередній близькості від Керченської протоки та створювало загрозу безпеці мореплавання. Водночас у штабі операції Об'єднаних сил (ООС) ЗСУ назвали цю заяву фейковою.

Зокрема, як стверджують російські спецслужби, український корабель "Донбас" перебував на відстані 18 морських миль (понад 33 кілометри) від Керченської протоки, "вимоги змінити курс не виконував, зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - заявили в ФСБ РФ.

Однак у пресслужбі ООС назвали заяву російських спецслужб фейковою й наголосили, що судно ВМС ЗСУ "Донбас" виконувало завдання у своїх територіальних водах і не заходило "у чутливі зони" та повернулось на базу.

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"Інформаційна атака"

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков назвав заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки "інформаційною атакою". Міністр відзначив, що корабель "Донбас" є пошуково-рятувальним судном без озброєння. Він перебував за 18 миль від Керченської протоки в акваторії Азовського моря, яке є морем спільного користування. "Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували", - констатував міністр.

Резніков також зауважив, що "ця провокаційна інформаційна атака" була зроблена під час телефонної розмови президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Він додав, що український корабель повернувся в порт та "жодних інцидентів не сталося".

Нагадаємо, у травні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва може здійснити "повзучу анексію" Азовського моря.

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"Повзуча анексія Чорного моря": як Росія перебирає контроль над водами України (03.05.2021)

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