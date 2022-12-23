Пожежа на складі біля Комсомольської площі в Москві, 20 листопадаФото: Evgeny Odinokov/SNA/IMAGO
СуспільствоРосійська Федерація
У Москві спалахнули гуртожиток ОМОНу та військова частина
Олександр Куницький
27 хв. тому
У Москві 23 грудня виникла пожежа в гуртожитку ОМОНу та на території військової частини. Також невідомі підпалили військкомат у Саратовській області РФ.
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У Москві в п'ятницю, 23 грудня, виникли пожежі в гаражних боксах на території військової частини та в 10-поверховому гуртожитку мобільного загону особливого призначення військ національної гвардії РФ (ОМОН Росгвардії).
Факт пожежі на території військової частини російським ЗМІ підтвердили в міністерстві надзвичайних ситуацій РФ. За інформацією видання Baza, площа пожежі становила майже 200 квадратних метрів, а до гасіння залучили десять пожежних бригад. Про наявність постраждалих не повідомляється.
У гуртожитку ОМОНу, за інформацією державних ЗМІ, які посилаються на джерела в екстрених службах, загальна площа пожежі склала близько п'яти квадратних метрів, її загасили, інформація про постраждалих не надходила. Причиною стало загоряння сміття.
Крім того, вночі в селі Івантієвка Саратовської області пожежа виникла в будівлі військового комісаріату. За даними Baza, невідомі намагалися підпалити кабінет чергового - там нібито знайшли пластикову пляшку з залишками бензину та, ймовірно, масла. Пожежу загасили до того, як вона поширилась на інші приміщення, але кабінет сильно постраждав від вогню.