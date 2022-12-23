У Москві спалахнули гуртожиток ОМОНу та військова частина

У Москві 23 грудня виникла пожежа в гуртожитку ОМОНу та на території військової частини. Також невідомі підпалили військкомат у Саратовській області РФ.

У Москві в п'ятницю, 23 грудня, виникли пожежі в гаражних боксах на території військової частини та в 10-поверховому гуртожитку мобільного загону особливого призначення військ національної гвардії РФ (ОМОН Росгвардії).

Факт пожежі на території військової частини російським ЗМІ підтвердили в міністерстві надзвичайних ситуацій РФ. За інформацією видання Baza, площа пожежі становила майже 200 квадратних метрів, а до гасіння залучили десять пожежних бригад. Про наявність постраждалих не повідомляється.

У гуртожитку ОМОНу, за інформацією державних ЗМІ, які посилаються на джерела в екстрених службах, загальна площа пожежі склала близько п'яти квадратних метрів, її загасили, інформація про постраждалих не надходила. Причиною стало загоряння сміття.

Крім того, вночі в селі Івантієвка Саратовської області пожежа виникла в будівлі військового комісаріату. За даними Baza, невідомі намагалися підпалити кабінет чергового - там нібито знайшли пластикову пляшку з залишками бензину та, ймовірно, масла. Пожежу загасили до того, як вона поширилась на інші приміщення, але кабінет сильно постраждав від вогню.

Пожежі в РФ

Останніми тижнями в Росії почастішали випадки великих пожеж. Зокрема, 22 грудня вчергове сталася пожежа на єдиному в Росії авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз перебуває на ремонті в місті Мурманськ. 15 грудня у РФ загорівся нафтозавод в Ангарську Іркутської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

12 грудня у підмосковній Балашисі зайнявся торговельний центр "Стройпарк". 9 грудня у Москві виникла масштабна пожежа в торговельному центрі "МегаХімки", внаслідок чого загинув охоронець.

Ще одна серйозна пожежа в Москві сталася наприкінці листопада в районі Комсомольської площі. У Костромі внаслідок пожежі в нічному клубі в листопаді загинули 15 людей.