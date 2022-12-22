  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Пожежа на "Адміралі Кузнєцові", грудень 2019 року
Пожежа на "Адміралі Кузнєцові", грудень 2019 рокуФото: picture-alliance/dpa/TASS/L. Fedoseyev
СуспільствоРосійська Федерація

У Росії на крейсері "Адмірал Кузнєцов" спалахнула пожежа

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
2 год. тому

На єдиному в РФ авіаносному крейсері знову сталося загоряння. Нині корабель знаходиться на ремонті в Мурманську.

https://p.dw.com/p/4LJxL

На єдиному в Росії авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз перебуває на ремонті в місті Мурманськ, знову сталася пожежа, повідомили в четвер, 22 грудня, російські ЗМІ з посиланням на представника екстрених служб.

За їхніми даними, з крейсера евакуювали 20 людей, ніхто не постраждав. Про причини займання не повідомляється.

Читайте також: У США підтверджують підбиття крейсера "Москва" двома українськими ракетами

Два роки тому - у грудні 2019 року - на борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть на ремонті в доках заводу "Звьоздочка" в Мурманську, також сталася пожежа. Тоді загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Роком раніше - у жовтні 2018 року - затонув плавучий док, внаслідок чого крейсер отримав п'ятиметрову пробоїну.

"Адмірала Кузнєцова" ввели в експлуатацію на початку 1991 року. В 2017 році корабель вирішили відремонтувати та модернізувати. Роботи на той момент оцінювали щонайменше у 20 мільярдів рублів, що дорожче, ніж будівництво нового корвету. У 2021 році корабель планували повернути до складу флоту, але згодом терміни завершення робіт посунули. Про нові терміни, в тому числі з урахуванням останніх пошкоджень, нічого не відомо.

Нагадаємо, останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж. 15 грудня загорівся нафтозавод в Ангарську Іркутської області, внаслідок чого загинули двоє людей.  12 грудня у підмосковній Балашисі зайнявся торговельний центр "Стройпарк". 9 грудня у Москві спалахнула пожежа в торговельному центрі "Мега Хімки", внаслідок чого загинув охоронець. Ще одна серйозна пожежа в Москві сталася наприкінці листопада в районі Комсомольської площі. У Костромі внаслідок пожежі у нічному клубі в листопаді загинули 15 людей.

Читайте також: У Росії за диверсійну діяльність даватимуть довічне

Пожежа у готелі з українцями в Німеччині: хто підпалив

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

USA Janet Yellen und Marilynn Malerba

G7 у 2023 році надасть Україні $32 млрд бюджетної підтримки

Конфлікти48 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Експрезидент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі за склом у залі суду в Тбілісі (архівне фото)

Єлизавета Ясько: "У нас є докази, що Саакашвілі отруїли"

Єлизавета Ясько: "У нас є докази, що Саакашвілі отруїли"

Політика5 год. тому
external

Без світла на підтримку України

Без світла на підтримку України

Архітектура21 хв. тому00:39 хв.
Наслідки російської війни в Києві

Скандальний законопроєкт про містобудування: які наслідки?

Скандальний законопроєкт про містобудування: які наслідки?

Політика8 год. тому
Тризуб на верхівці новорічної ялинки в Києві

Свято на тлі війни: ялинки незламності українських міст

Свято на тлі війни: ялинки незламності українських міст

Суспільство23 год. тому9 фото
Колишній концтабір Штуттгоф

Останній вирок пособниці нацистів у ФРН? Головне про процес

Останній вирок пособниці нацистів у ФРН? Головне про процес

Історія21 грудня 2022 р.
external

Зеленський у США: що українці очікують від візиту

Зеленський у США: що українці очікують від візиту

Конфлікти21 грудня 2022 р.01:12 хв.
На головну сторінку