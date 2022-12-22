У Росії на крейсері "Адмірал Кузнєцов" спалахнула пожежа

На єдиному в РФ авіаносному крейсері знову сталося загоряння. Нині корабель знаходиться на ремонті в Мурманську.

На єдиному в Росії авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз перебуває на ремонті в місті Мурманськ, знову сталася пожежа, повідомили в четвер, 22 грудня, російські ЗМІ з посиланням на представника екстрених служб.

За їхніми даними, з крейсера евакуювали 20 людей, ніхто не постраждав. Про причини займання не повідомляється.

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Два роки тому - у грудні 2019 року - на борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть на ремонті в доках заводу "Звьоздочка" в Мурманську, також сталася пожежа. Тоді загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Роком раніше - у жовтні 2018 року - затонув плавучий док, внаслідок чого крейсер отримав п'ятиметрову пробоїну.

"Адмірала Кузнєцова" ввели в експлуатацію на початку 1991 року. В 2017 році корабель вирішили відремонтувати та модернізувати. Роботи на той момент оцінювали щонайменше у 20 мільярдів рублів, що дорожче, ніж будівництво нового корвету. У 2021 році корабель планували повернути до складу флоту, але згодом терміни завершення робіт посунули. Про нові терміни, в тому числі з урахуванням останніх пошкоджень, нічого не відомо.

Нагадаємо, останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж. 15 грудня загорівся нафтозавод в Ангарську Іркутської області, внаслідок чого загинули двоє людей. 12 грудня у підмосковній Балашисі зайнявся торговельний центр "Стройпарк". 9 грудня у Москві спалахнула пожежа в торговельному центрі "Мега Хімки", внаслідок чого загинув охоронець. Ще одна серйозна пожежа в Москві сталася наприкінці листопада в районі Комсомольської площі. У Костромі внаслідок пожежі у нічному клубі в листопаді загинули 15 людей.

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