У Росії зайнявся нафтозавод, є загиблі

На нафтозаводі в російському Ангарську Іркутської області вранці в четвер, 15 грудня, спалахнула пожежа. Загинули двоє людей. Губернатор області повідомив, що п'ятеро людей постраждали.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що до займання могло призвести скупчення газу. Російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.

Пожежі в РФ

Останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж.

12 грудня у підмосковній Балашисі спалахнув торговельний центр "Стройпарк". 9 грудня у Москві спалахнула пожежа в торговельному центрі "Мега Хімки", внаслідок чого загинув охоронець. Ще одна серйозна пожежа в Москві сталася наприкінці листопада в районі Комсомольської площі. У Костромі внаслідок пожежі у нічному клубі в листопаді загинули 15 людей.

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