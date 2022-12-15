Останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж. На фото - пожежа в Москві в листопаді.Фото: Russia Emergencies Ministry/TASS/IMAGO
СуспільствоРосійська Федерація
У Росії зайнявся нафтозавод, є загиблі
Ольга Лебедєва
58 хв. тому
На нафтозаводі в Іркутській області РФ спалахнула пожежа. Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали.
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На нафтозаводі в російському Ангарську Іркутської області вранці в четвер, 15 грудня, спалахнула пожежа. Загинули двоє людей. Губернатор області повідомив, що п'ятеро людей постраждали.
У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що до займання могло призвести скупчення газу. Російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.
Пожежі в РФ
Останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж.
12 грудня у підмосковній Балашисі спалахнув торговельний центр "Стройпарк". 9 грудня у Москві спалахнула пожежа в торговельному центрі "Мега Хімки", внаслідок чого загинув охоронець. Ще одна серйозна пожежа в Москві сталася наприкінці листопада в районі Комсомольської площі. У Костромі внаслідок пожежі у нічному клубі в листопаді загинули 15 людей.