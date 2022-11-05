Пожежа в нічному клубі в Костромі: 15 людей загинули

Площа пожежі, що почалася в нічному клубі "Полігон" у Костромі, становила 3,5 тисячі квадратних метрів. За попередньою версією, вогонь міг спалахнути через піротехніку.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

У російському місті Кострома в ніч на суботу, 5 листопада, у нічному клубі розважального центру "Полігон" сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 людей, щонайменше п'ятеро постраждали.

За попередньою версією правоохоронців, причиною спалаху могло стати неправомірне застосування піротехніки під час побутового конфлікту, пише "Интерфакс".

"Основна версія зараз - неправомірне застосування піротехніки, тобто надлишкова самооборона в побутовому конфлікті. Один з учасників міг використати для цього сигнальний пістолет або ракетницю. Це могло спровокувати пожежу", - повідомляє агентство із посиланням на співрозмовника зі штабу на місці події.

Площа загоряння склала 3,5 тисячі квадратних метрів. Із приміщення розважального центру евакуювали 250 людей. Ще 15 евакуювали з прилеглого багатоквартирного будинку через задимлення, повідомляє в Telegram Головне управління (ГУ) МНС Росії в Костромській області.

Покрівля будівлі обвалилася. Рятувальникам вдалося локалізувати близько 5.30 ранку за київським часом.

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