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У ФРН виступають за військовий захист українських суден

Олександр Куницький
1 год. тому

Чорноморським країнам варто надати кораблі для супроводу українських суден із зерном, вважає депутат Бундестагу від ВДП Маркус Фабер. Утім, розгортання сил супроводу під егідою НАТО навряд чи можливе, додав він.

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Суховантаж під час виходу із порту Одеси
Суховантаж під час виходу із порту ОдесиФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Українським суднам із зерном у Чорному морі необхідно надати військовий супровід, заявив у середу, 26 липня, депутат Бундестагу, експерт Вільної демократичної партії (ВДП) з питань оборони Маркус Фабер (Markus Faber).

"Це те, що я вважаю здійсненним", - наголосив Фабер в ефірі телеканалу RTL. За його словами, необхідно з'ясувати, які країни можуть надати кораблі для такого супроводу. Він нагадав, що раніше Туреччина заявляла про готовність за певних обставин піти на такий крок. "Думаю, що й іншим чорноморськими країнам, як-от Болгарії та Румунії, варто було б зробити це", - додав Фабер.

На його думку, розгортання сил супроводу під егідою НАТО навряд чи можливе. Також не зможе надати свої кораблі і Німеччина, оскільки її військово-морський флот "перебуває на межі можливостей", пояснив німецький політик.

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Загроза ескалації в Чорному морі

Нагадаємо, 26 липня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, під час якого обговорюватимуть перспективи для подальшого експорту зерна.

Після виходу з "зернової угоди" РФ почала прицільно атакувати портову інфраструктуру України. Згодом міноборони Росії назвало низку районів в акваторії Чорного моря "тимчасово небезпечними для судноплавства" та оголосило, що з 20 липня всі судна, що прямують до українських портів, вважатимуться такими, що можуть потенційно перевозити вантажі воєнного призначення. Після цього Україна випустила дзеркальну заяву.

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При цьому міністерство закордонних справ України засудило залякування РФ застосовувати силу до цивільних суден незалежно від їхнього прапора, а також закликало партнерів підтримати ініціативу щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі.

Тим часом міноборони Великобританії попереджає про ризики ескалації у Чорному морі. США повідомили, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

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Суховантаж під час виходу із порту Одеси

У ФРН виступають за військовий захист українських суден

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