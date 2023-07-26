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Міноборони Великобританії: Є ризики ескалації у Чорному морі

Олександр Куницький
3 год. тому

Російський корвет "Сергій Котов", що знайшов у південну частину Чорного моря, ймовірно стане частиною групи з перехоплення комерційних суден, зазначають у міноборони Великобританії.

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Комерційні судна в Чорному морі
Комерційні судна в Чорному моріФото: UMIT BEKTAS/REUTERS

Вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", збільшив ризики ескалації насильства у Чорному морі. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому у середу, 26 липня, на сторінці міністерства оборони королівства.

"Чорноморська зернова ініціатива пом'якшила залучення Чорного моря у війну, але тепер існує ймовірність зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому регіон", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Як зазначають британські аналітики, російський корвет "Сергій Котов" перекинутий у південну частину Чорного моря з метою патрулювання морського шляху між Босфором та Одесою. І тепер, за даними британських розвідників, існує реальна можливість того, що він стане частиною оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Погрози судноплавству

З 18 липня Росія вийшла з "зернової угоди", після чого почала прицільно атакувати портову інфраструктуру України. Згодом міноборони Росії назвало низку районів в акваторії Чорного моря "тимчасово небезпечними для судноплавства" та оголосило, що з 20 липня всі судна, що прямують до українських портів, вважатимуться такими, що можуть потенційно перевозити вантажі воєнного призначення. Після цього Україна випустила дзеркальну заяву.

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При цьому міністерство закордонних справ України засудило залякування РФ застосовувати силу до цивільних суден незалежно від їхнього прапора, а також закликало партнерів підтримати ініціативу щодо створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі.

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