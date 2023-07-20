"Гра й шантаж Путіна". ФРН про погрози суднам у Чорному морі

DW - про те, як німецькі політики оцінили загрозу Москви розглядати як ворожі всі судна, що йдуть у порти України, та відмову РФ від зернової угоди.

Той факт, що Москва пригрозила розглядати всі судна, що йдуть у Чорному морі в українські порти, як потенційні військові цілі, показує, що російський президент здійснює збройний напад не лише на Україну, а й на міжнародний порядок. Так у четвер, 20 липня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прокоментувала зроблену напередодні заяву міноборони РФ про те, що всі судна, які йдуть у порти України, будуть вважатися перевізниками військових вантажів, а країни таких кораблів - "долученими до українського конфлікту на боці київського режиму".

Глава МЗС ФРН: "Атака на найбідніших"

Водночас глава німецької дипломатії різко засудила вихід Росії з так званої "зернової угоди". "Відмова російського президента від її продовження, а потім і нальоти на Одеський порт є не тільки ще однією атакою на Україну, а й атакою на найбідніших людей цього світу", - заявила Бербок і нагадала про те, що "сотні тисяч людей, якщо не сказати мільйони, гостро потребують постачання зерна з України".

Для того, щоб найближчими тижнями українське зерно не згнило в елеваторах, Берлін має намір разом зі своїми партнерами по ЄС сприяти нарощуванню його вивезення альтернативними шляхами, зокрема залізничним транспортом.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок Фото: DW

Експерт Зелених: "вбога гра Путіна"

Однопартієць міністерки закордонних справ ФРН, зовнішньополітичний експерт фракції Зелених у Бундестазі Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), відповідаючи на запит DW, порівняв Путіна з гравцем у "вбогу бінго", в якій він скотився ще на кілька ступенів нижче.

"Він анонсує атаки на транспорт із зерном, каже експерт. - Кремлівський диктатор дає зрозуміти світові: голод мільйонів людей для нього лише гра. Росія - і ніхто інший - ставить під загрозу забезпечення всього світу продовольством".

Тріттін звертає увагу на зростання світових цін на зерно, що вже почалося після виходу Росії з угоди, і поступове виснаження запасів, що є у Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Читайте також: Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

"Це має змусити держави, які досі байдуже ставилися до російської агресії, переглянути свою позицію, - заявив Тріттін у коментарі для DW. - Світ тепер має об'єднатися у цій складній ситуації та забезпечити безпечне вивезення зерна з України".

Соціал-демократ Шмід: "Ризик ескалації війни"

"Безвідповідальними" та "такими, що приховують у собі ризик ескалації війни" назвав погрози Путіна на адресу цивільного судноплавства експерт парламентської фракції правлячих соціал-демократів СДПН Нільс Шмід (Nils Schmid).

"Одночасно загострюється ситуація із забезпеченням продуктами харчування в багатьох країнах світу, - продовжує Шмід у коментарі для DW. - Вже зараз спостерігається зростання цін на зерно. Від цього страждають, насамперед, найбідніші з бідних. Але разом з тим це (погрози Путіна. - Ред.) викриває як явний обман спробу Москви виставити себе захисницею інтересів глобального Півдня".

Шмід вважає за необхідне підтримати зусилля ООН щодо відновлення "зернової угоди", але паралельно "посилено використовувати альтернативні маршрути, щоб якнайбільше зерна, яке ще залишилося в Україні, дійшло до споживачів".

Нільс Шмід Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

Консерватор Кізеветтер: "Путіну треба дати відсіч"

На думку зовнішньополітичного експерта фракції консерваторів ХДС/ХСС у Бундестазі Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter), країни, які дотримуються міжнародного права, насамперед європейські, життєво зацікавлені у забезпеченні свободи торговельного судноплавства на Чорному морі.

"Тому колективна узгоджена відсіч російським діям у Чорному морі має стати основною метою Німеччини та Європи, - заявив депутат, відповідаючи на запит DW. - Туреччина, хранителька виходу в Чорне море, також виступає проти російського засилля у Чорному морі".

Кізеветтер вважає неприпустимим, щоб Росія, погрожуючи топити цивільні судна, і надалі загострювала всесвітню продовольчу кризу і цинічно використовувала голод як зброю. "Постачання зерна з України життєво необхідні деяким державам, особливо Тунісу та Єгипту, - нагадує він. - Крім того, для багатьох африканських країн стало б згубним зростання цін на світовому ринку внаслідок російського шантажу".

Конвої з зерном під охороною ООН?

Кізеветтер вважає, що союзники України мають, нарешті, вивчити уроки з власних помилок, до яких він відносить, зокрема, відсутність належних реакцій на підрив Каховської ГЕС та мінування Запорізької АЕС.

Родеріх Кізеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Цього разу, каже він, слід виявити стійкість: "Продовження "зернової угоди" без участі РФ, але в умовах загроз з боку Росії хоч і пов'язане з ризиком, але ми знаємо, що Путін йде на поступки лише під тиском. Тому експорт зерна необхідно рішуче продовжувати. Україна завжди виконувала свою частину зернової угоди, тому вона може залишатися в силі".

Для цього, вважає Кізеветтер, країнам ЄС разом із Туреччиною необхідно добиватися мандату ООН, який би дозволив забезпечувати надійний морський захист конвоям суден із зерном у Чорному морі. У зв'язку з цим експерт фракції ХДС/ХСС наголосив на важливості для забезпечення європейської безпеки звільнення Україною Криму та ліквідації російських військових баз на півострові. "Тому, - сказав Кізеветтер у коментарі для DW, - неодмінно треба поставити Україні озброєння та боєприпаси далекого радіусу дії, такі як ATACMS і Taurus, а також бойові літаки".

Ліві: "Потрібно більше дипломатичних зусиль"

Інакше оцінює ситуацію голова фракції посткомуністичної Лівої партії Аміра Мохамед Алі (Amira Mohamed Ali). Вона називає "великим дипломатичним успіхом ООН" той факт, що "зернову угоду" взагалі вдалося минулого року укласти, а її непродовження через відмову Росії - "гіркою невдачею".

Аміра Мохамед Алі Фото: picture-alliance/dpa/C. Koall

Водночас, пише Алі у відповідь на прохання DW про коментар, "недостатньо, як це робить німецький уряд, вказувати пальцем на Росію". Офіційний Берлін, за її словами, "має негайно зробити все для того, щоб зернова угода знову відбулася". До заходів, які задля цього слід вжити, вона відносить, зокрема, "скасування санкцій проти Росії у сфері міжнародних платежів, які створюють перешкоди для російського аграрного експорту".

Читайте також: Бербок про вивезення зерна: Збільшимо вивезення Дунаєм

"Необхідно взагалі, в принципі, більше, а не менше дипломатичних зусиль, у тому числі заради досягнення перемир'я, - зазначає Аміра Мохамед Алі. - Крім того, німецький уряд повинен підвищити розмір своїх дотацій Всесвітній продовольчій програмі ООН, яка зараз відчуває гостру нестачу коштів".