ФРН активізує вивезення зерна з України залізницею - Бербок

За словами очільниці МЗС ФРН Анналени Бербок, Німеччина разом з союзниками працює над тим, аби після виходу РФ з "зернової угоди" українське зерно не залишилося в сховищах.

Німеччина працює з союзниками над тим, щоб українське зерно не залишилося в сховищах після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", і активізує роботу з вивезення його залізницею. Про це заявила в четвер, 20 липня, міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на полях зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє Reuters.

Вона звинуватила Росію в шантажі і спробі використати зерно як зброю за рахунок найбідніших верств населення.

"Сотням тисяч людей, якщо не сказати мільйонам, терміново потрібне зерно з України. Саме тому ми працюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб зерно в Україні не гнило у сховищах найближчими тижнями, а потрапило до людей у світі, яким воно терміново потрібне", - наголосила Бербок.

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РФ вийшла з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі заявили, що Росія виходить з Чорноморської зернової ініціативи, більш відомої як "зернова угода". Під час повномасштабної війни РФ цей документ дозволив Україні відновити експорт аграрної продукції морським шляхом. За даними ООН, за час дії угоди Україна експортувала 32,8 мільйона тонн зернових та олійних культур, в основному - кукурудзу та пшеницю. Це більш як половина загального обсягу сільгоспекспорту за минулий сезон (58 мільйонів тонн). Основним покупцем був Китай, на його частку припадає майже третина. Трохи менше половини (44 відсотки) експортувалася до країн з "високим рівнем доходів", більшість із них у Європі, а лідирували Іспанія, Італія та Нідерланди.

Країни з "високим середнім рівнем доходів", до яких ООН відносить КНР, експортували менше, але приблизно стільки ж, на другому місці – Туреччина. На п'ять найбідніших країн - Афганістан, Ефіопія, Сомалі, Судан і Ємен - припало 2,5 відсотка.

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