Бербок: Кожна бомба Путіна б'є по найбідніших у світі

Кожна російська ракета також б'є по найбідніших людях у світі, наголосила глава МЗС ФРН Аналена Бербок. РФ позбавляє світ надії на українське зерно, додала вона.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у середу, 19 липня, засудила атаки Росії на Одещину, зазначивши, що це позбавляє світ надії на українське зерно.

"Путін не просто знищив Чорноморську зернову ініціативу. Зараз він другу ніч поспіль обстрілює портове місто Одеса. Цим він позбавляє світ надії на українське зерно. Кожна його бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі", - написала урядовиця у Twitter.

При цьому німецька міністерка запевнила Україну у підтримці з боку Німеччини в пошуку альтернативних Чорному морю транспортних маршрутів. "Наприклад, через "шляхи солідарності" ЄС річковим, залізничним та автомобільним транспортом", - наголосила Бербок.

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Нагадаємо, в ніч на 19 липня Росія атакувала термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ" на Одещині. Зокрема, пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group. У порту "Чорноморськ" було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Також зазнали руйнувань два складських приміщення в різних локаціях - із тютюном і фейєрверками. Крім того, вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.