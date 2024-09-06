У Павлограді кількість поранених ударом РФ перевищила 60

Російські війська завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. За наявними наразі даними, одна людина загинула, більше 60 зазнали поранень.

Війська РФ завдали у п'ятницю, 6 вересня, ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. За останніми даними, внаслідок удару одна людина загинула, 61 зазнала поранень.

"Більшість хоч і у стані середньої тяжкості, але у лікарнях", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, найменшому постраждалому - чотири роки, найстаршому - 86 років.

Серед постраждалих є щонайменше троє дітей: чотирирічний хлопчик, дев'ятирічна дівчинка та 11-річний хлопець.

"Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати", - додав Лисак.

Російська балістика пошкодила п'ятиповерхівку

Внаслідок удару зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів та врятували з вогню п'ятьох людей", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська застосували для удару по місту п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, запущених із Воронезької та Ростовської областей РФ.

Нагадаємо, що війська РФ у ніч на 6 вересня завдали удару по Україні однією керованою авіаційною ракетою Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П і 44-ма ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряна оборона (ППО) збила 27 "шахедів", ще вісім безпілотників були локаційно втрачені на території України - імовірно упали під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), - а ще один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини.