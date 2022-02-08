У Німеччині тривають протести через ковідні обмеження

У Німеччині противники обмежувальних заходів, які запровадила влада для боротьби з розповсюдженням коронавірусу SARS-CoV-2, продовжують влаштовувати акції протесту на тлі дискусії щодо планів виходу Німеччини з пандемії COVID-19.

Своєю чергою прихильники карантинних обмежень влаштовують власні демонстрації. Нові акції відбулися увечері понеділка, 7 лютого, відразу у кількох землях республіки. Згідно з інформацією місцевої поліції, більшість акцій були мирними.

Зокрема, в Тюрингії на мітинги сумарно вийшло близько 23 тисяч осіб. В Єні правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ. Організатори більшості з 93 акцій не повідомили владу про їх проведення.

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Лейпциг: поліція утворила живий ланцюг

Кілька тисяч противників антиковідних заходів вийшли на вулиці і в Саксонії. Так, демонстрації в Герлиці та Бауцені зібрали майже 14 тисяч учасників та відбулися переважно мирно, повідомили в поліції.

Водночас, у Дрездені було відкрито справу стосовно трьох людей з групи критиків противників заходів боротьби з інфекцією. А у місті Лейпциг поліція вишикувалась у ланцюги, щоб попередити ескалацію конфлікту між учасниками двох різних демонстрацій.

Баварія: деякі учасники акцій без масок

У Баварії близько 200 демонстрацій зібрали загалом понад 10 тисяч людей. Акції завершилися мирно, однак у деяких випадках їхні учасники були без захисних масок. Так, у місті Нюрнберг близько 4500 людей протестували проти антиковідних заходів. В Ансбаху на мітинг вийшли три тисячі людей. А у Бамберзі близько тисячі людей провели демонстрації проти розпалювання ненависті праворадикалами.

У Мекленбурзі - Передній Померанії на протести проти заходів боротьби з пандемією вийшли приблизно вісім тисяч осіб, повідомляє поліція. Кількість учасників таких акцій в цьому регіоні знизилася у порівнянні з попередніми тижнями. Майже на всіх мітингах у 25 містах цієї землі учасники акцій критикували переважно обов'язкову вакцинацію для працівників сфери охорони здоров'я та можливе запровадження загальної вимоги робити щеплення від COVID-19.

Вольфсбург: акція пам'яті померлих від COVID-19

Демонстрації противників антиковідних обмежень у Баден-Вюртемберзі, Саксонії-Анхальт та Нижній Саксонії також зібрали кілька тисяч учасників. Перед ратушею у місті Вольфсбург близько 180 людей провели акцію пам'яті тих, хто помер від COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 у Німеччині

Станом на ранок 7 лютого у Німеччині зроблено 166,6 мільйона щеплень проти COVID-19. 74,4 відсотка жителів країни повністю щеплені, а 54,3 відсотка населення вже отримали бустерну дозу вакцини.