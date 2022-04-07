У Німеччині створили ресурс для підтримки українських митців

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія відкрили інформаційний ресурс для підтримки митців-біженців з України. Платформа "Культура підтримує культуру" ініційована Культурною радою федеральної землі. Її мета - допомагати орієнтуватися в культурному житті ФРН митцям та діячам культури, які втекли із зони бойових дій в Україні, йдеться на сайті ресурсу.

"Ми хочемо біженцям з усіх галузей культури відкрити дорогу до встановлення контактів з діячами культури та культурними установами. Ми хочемо відкрити для вас культурний ландшафт Північного Рейну-Вестфалії. Ми хочемо разом з вами втілювати в життя мистецькі акції і створювати можливості для вашої зайнятості", - зазначає голова ради культури землі Північний Рейн-Вестфалія Ґерхарт Баум (Gerhart Baum).

Так, на сайті ресурсу можна розмістити пошуковий запит або пропозицію допомоги. Також платформа містить інформаційну добірку з порадами та пропозиціями для діячів різних культурних напрямків. На сайті можна знайти стипендіальні, резидентські програмами, а також стипендії для проєктів біженців та за їхньої участі. Окрім того на порталі містяться поради з приводу пошуку житла та роботи.

Зазначається, що музична рада землі Північний Рейн-Вестфалія за підтримки Міністерства культури та науки оголосила про додаткові гранти для музичних проектів з музикантами-біженцями. Міжнародна коаліція режисерів в біді (ICFR) також започаткувала екстрену допомогу зі свого фонду для біженців зі сфери кінематографу у вигляді одноразових стипендій від 500 до 1500 євро.

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