Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

Фотохроніка війни в Україні. Фотографії з міста Буча після визволення від російських окупантів.
Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.
Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.
Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.
Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.
Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.
Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.
Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.
Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.
Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.
На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.
Масове поховання у Бучі, 3 квітня.
Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.
Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.
Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.
Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.
Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.
Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.
Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.
Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.
Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.
Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.
Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.
Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.
Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.
Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.
Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.
Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.
Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.
На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.
Масове поховання у Бучі, 3 квітня.
Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.
Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.
Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.
Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.
Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.
Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.
Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.
Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.