У Німеччині повністю щеплені від коронавірусу 60 відсотків жителів

Майже 65 відсотків жителів Німеччини або 54 мільйони отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. При цьому повністю вакциновані 60,1 відсотка населення або понад 50 мільйонів людей. Відповідні дані оприлюднило в суботу, 28 серпня, міністерство охорони здоров'я ФРН.

Найбільшого прогресу в вакцинації серед 16 федеральних земель вдалося досягти в Бремені, де повністю щеплені 70,2 відсотка жителів, а 74,7 відсотка жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. Найнижчий показник COVID-щеплень у жителів Саксонії, де частковий захист від коронавірусу отримали 54,8 відсотка жителів, а повний захист - 51,4 відсотка.

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Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) в Twitter знову закликав населення до вакцинації. За його словами, кожне щеплення допомагає покращити ситуацію восени та взимку.

У Німеччині знову побільшало інфікованих

Тим часом тижневий показник інфікування в Німеччині знову зріс і станом на 28 серпня становив 72,1 випадка на 100 тисяч населення. Днем раніше його значення дорівнювало 70,3 випадка, а рівно тиждень тому - 51,6 випадка.

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За останню добу в Німеччині виявлено 10 303 нових випадків заражень коронавірусом, повідомляється на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), від COVID-19 померли 22 людини. Загалом з початку пандемії коронавірусом в Німеччині, за офіційними даними, заразилися близько 3,9 мільйона осіб, а від наслідків померли 92,1 тисячі.

19 серпня RKI оголосив про початок четвертої хвилі коронавірусної епідемії в Німеччині. Вона наростає переважно внаслідок заражень серед молоді, однак рівень летальних випадків поки тримається на низькому рівні.