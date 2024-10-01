  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

У Німеччині затримали китаянку за підозрою у шпигунстві

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2024 р.

Громадянку Китаю заарештували в Лейпцигу, де вона працювала в аеропорту. Її звинувачують у передачі інформації про перевезення військової техніки іншому підозрюваному агенту Китаю.

https://p.dw.com/p/4lHhs
Прапори Німеччини і Китаю (ілюстративне фото)
Затриманій китаянці закидають передачу інформації про перевезення військової техніки в НімеччиніФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Громадянку Китаю заарештували у німецькому Лейпцигу за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Її звинувачують у переданні інформації про перевезення військової техніки іншому підозрюваному агенту. У вівторок, 1 жовтня,  прокуратура Німеччини повідомила, що китаянка була заарештована за підозрою в тому, що вона була розвідницею китайської спецслужби.

Підозрювана, яку ідентифікували як Які X., працювала в компанії, що надає логістичні послуги в аеропорту Лейпциг/Галле на сході Німеччини, повідомляє прокуратура. У заяві прокуратури йдеться, що X. використовувала свою посаду для збору інформації про "транспортування військової техніки та осіб, пов'язаних з німецькою компанією, що виробляє зброю".

Зв'язок підозрюваної китаянки з іншим підозрюваним агентом

Із середини серпня 2023 року до середини лютого 2024 року X. "неодноразово" надавала інформацію Цзянь Г., підозрюваному в окремому кримінальному провадженні, йдеться в заяві прокуратури. Інформація нібито включала деталі про рейси, вантажі та пасажирів в аеропорту, а також про перевезення військової техніки. Колишній співробітник ультраправого політика Максиміліана Кра (Maximilian Krah), Цзянь Г., був заарештований у квітні за підозрою у шпигунстві.

За даними прокуратури, Г. нібито шпигував за китайськими опозиціонерами в Німеччині і передавав спецслужбам інформацію про переговори і рішення в Європарламенті.

На початку цього року у зв'язку зі справою проти Г. в офісі Кра, депутата Європарламенту і члена партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), пройшли обшуки у зв'язку зі справою проти Г.

Читайте також: У Німеччині шпигували за офіцером ЗСУ: розкриті деталі справи

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Максиміліан Кра

Депутат ЄП Максиміліан Кра міг отримувати гроші від спецслужб Китаю

Депутат ЄП Максиміліан Кра міг отримувати гроші від спецслужб Китаю

Підозрюваний у шпигунстві в інтересах Китаю експомічник Максиміліана Кра переказував на його рахунки гроші. Слідство встановлює їхнє походження. Депутата від АдН підозрюють у отриманні платежів від РФ.
Політика17 травня 2024 р.
Павло Рубцов (Пабло Гонсалес) на межі Донецької області

Учасник обміну ув'язненими між Заходом та РФ шпигував для ГРУ - Польща

Учасник обміну ув'язненими між Заходом та РФ шпигував для ГРУ - Польща

Громадянин Іспанії та Росії Павло Рубцов з 2016 по 2022 роки шпигував у Польщі для російської військової розвідки, стверджує польська влада.
Політика15 серпня 2024 р.
Телекомунікаційні мережі - частина критичної інфраструктури Німеччини

Чому китайські технології непокоять Німеччину

Чому китайські технології непокоять Німеччину

Уряд Німеччини обмежує застосування компонентів, вироблених Huawei і ZTE, у розбудові мереж 5G в Німеччині. Але деякі компанії надалі прагнуть співпрацювати з китайськими фірмами в інших критично важливих сферах. Як так?
Технології19 липня 2024 р.
Більше публікацій