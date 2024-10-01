У Німеччині затримали китаянку за підозрою у шпигунстві

Громадянку Китаю заарештували в Лейпцигу, де вона працювала в аеропорту. Її звинувачують у передачі інформації про перевезення військової техніки іншому підозрюваному агенту Китаю.

Громадянку Китаю заарештували у німецькому Лейпцигу за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Її звинувачують у переданні інформації про перевезення військової техніки іншому підозрюваному агенту. У вівторок, 1 жовтня, прокуратура Німеччини повідомила , що китаянка була заарештована за підозрою в тому, що вона була розвідницею китайської спецслужби.

Підозрювана, яку ідентифікували як Які X., працювала в компанії, що надає логістичні послуги в аеропорту Лейпциг/Галле на сході Німеччини, повідомляє прокуратура. У заяві прокуратури йдеться, що X. використовувала свою посаду для збору інформації про "транспортування військової техніки та осіб, пов'язаних з німецькою компанією, що виробляє зброю".

Зв'язок підозрюваної китаянки з іншим підозрюваним агентом

Із середини серпня 2023 року до середини лютого 2024 року X. "неодноразово" надавала інформацію Цзянь Г., підозрюваному в окремому кримінальному провадженні, йдеться в заяві прокуратури. Інформація нібито включала деталі про рейси, вантажі та пасажирів в аеропорту, а також про перевезення військової техніки. Колишній співробітник ультраправого політика Максиміліана Кра (Maximilian Krah), Цзянь Г., був заарештований у квітні за підозрою у шпигунстві.

За даними прокуратури, Г. нібито шпигував за китайськими опозиціонерами в Німеччині і передавав спецслужбам інформацію про переговори і рішення в Європарламенті.

На початку цього року у зв'язку зі справою проти Г. в офісі Кра, депутата Європарламенту і члена партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), пройшли обшуки у зв'язку зі справою проти Г.

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