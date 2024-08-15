Учасник обміну ув'язненими з РФ шпигував для ГРУ - Польща

Польська влада за два тижні після обміну ув'язненими між РФ і Заходом висунула щодо одного зі звільнених росіян обвинувачення в шпигунстві. Пабло Гонсалес, він же - Павло Рубцов, громадянин Іспанії та Росії, шпигував для Головного управління Генштабу збройних сил Росії (раніше - Головне розвідувальне управління; ГРУ, російська військова розвідка) в Польщі з 2016 по 2022 роки, повідомила в середу, 14 серпня, польська прокуратура.

Пабло Гонсалес (Павло Рубцов) народився в Радянському Союзі. Його мати, дочка іспанців, яких у 30-ті роки вивезли до СРСР, наприкінці 80-х років повернулася в Іспанію, оселившись у Каталонії, а син вирушив до Країни Басків. Батько Гонсалеса, Олексій Рубцов, з 1999 року працював у структурах РБК на менеджерських позиціях. До арешту Павло Рубцов видавав себе за іспанського журналіста-фрілансера, який пише про воєнні конфлікти. Так він зміг просочитися в російську опозицію: Рубцов підтримував знайомство з багатьма опозиційними політиками, зокрема Іллею Яшиним і Володимиром Кара-Мурзою, яких Москва звільнила в рамках обміну.

Спецслужби Польщі заарештували Гонсалеса (Рубцова) 28 лютого 2022 року. До звільнення в рамках обміну ув'язненими в Анкарі 1 серпня він перебував під вартою. За даними польської влади, Рубцова направили до Варшави і міста Перемишль на кордоні з Україною для "отримання та надання інформації, поширення дезінформації і проведення оперативної розвідки". Подробиць про подальший хід цієї справи польська влада наразі не надала.

"Агентство.Новости": Рубцов, імовірно, був агентом ГРУ в оточенні Жанни Нємцової

На початку травня 2023 року Telegram-канал "Агентство. Новости" з посиланням на два джерела повідомив, що Рубцов (Гонсалес), імовірно, був агентом ГРУ, який діяв у оточенні Жанни Нємцової, доньки вбитого в Росії опозиційного політика Бориса Нємцова.

За словами одного зі співрозмовників, Рубцов познайомився з Нємцовою у 2016 році в Брюсселі під час обговорення кандидатури спецдоповідача ПАРЄ у справі про вбивство Нємцова. Зав'язалися дружні стосунки, Гонсалеса запрошували на заходи Фонду Бориса Нємцова, а той запрошував співробітників фонду до себе в Країну Басків.

Жанна Нємцова у 2015-2020 роках працювала в російській редакції DW і вела авторську програму "Нємцова. Інтерв'ю". У Фонді Нємцова у відповідь на запит DW заявили: "Пабло не мав доступу до жодної внутрішньої інформації фонду. Він брав участь у відкритих заходах, як і інші журналісти".

Джерело у Фонді Бориса Нємцова розповіло також, що Рубцов (Гонсалес) детально описував діяльність Жанни Нємцової та її друзів, співробітників і партнерів фонду, а також студентів літньої школи журналістики, до якої він долучився. Кому саме надсилалися ці повідомлення співрозмовник не знає, але вони нібито написані як звіти перед кураторами Гонсалеса у спецслужбах. У посланнях Гонсалес також просив відшкодувати йому витрати, пов'язані з проникненням в організацію Нємцової.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня в Анкарі відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і західними країнами. У рамках обміну Росія звільнила 16 людей, серед них були політв'язні Володимир Кара-Мурза, Ілля Яшин, Олег Орлов та інші, американські журналісти Еван Гершкович і Алсу Курмашева, а також громадяни Німеччини, засуджені до різних строків у Росії та Білорусі. У Росію повернулися 10 людей - співробітники спецслужб РФ, двоє їхніх дітей, кібершахраї і кілер ФСБ Вадим Красіков.