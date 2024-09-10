  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоНімеччина

У ФРН шпигували за офіцером ЗСУ: розкриті деталі справи

Ольга Журавльова
10 вересня 2024 р.

Колишнього офіцера ЗСУ, який працював на українську розвідку з Німеччини, ймовірно, планували вбити чи викрасти. Трьох підозрюваних у стеженні за ним затримали у червні.

https://p.dw.com/p/4kTjn
Німецька поліцейська автівка
Німецькі правоохоронці затримали трьох ймовірних шпигунівФото: Blatterspiel/Jan Huebner/IMAGO

Ймовірна агентурна діяльність трьох заарештованих у червні у ФРН чоловіків була спрямована проти колишнього українського офіцера і співробітника спецслужб. Це випливає з рішення Федерального верховного суду Німеччини (BGH), повідомляє dpa у вівторок, 10 вересня.

Інформація, яку мали зібрати підозрювані  шпигуни , "з високою ймовірністю" мала забезпечити подальші розвідувальні операції у Німеччині. Не можна виключати, що кінцевою метою було "вбивство цілі або її викрадення з Німеччини", передає dpa.

Як повідомлялося, три місяці тому у Франкфурті-на-Майні  затримали трьох підозрюваних у шпигунстві. За даними Федеральної прокуратури, ними виявилися українець, вірменин і росіянин. Як було встановлено, вони прибули до Німеччини за завданням іноземної спецслужби для збору інформації про чоловіка з України.

Хоча напевно не встановлено, на яку спецслужбу працювали підозрювані, видається очевидним, що до цього була причетна російська спецслужба, вказує dpa. Це пов'язано з тим, що ціллю шпигунства був колишній офіцер ЗСУ, який працював на військову розвідку в Україні. У росЗМІ його звинувачували у скоєнні воєнних злочинів, зокрема нібито в убивстві російських полонених солдат. Найпізніше навесні 2024 року чоловік у Німеччині став "об'єктом вивчення іноземної спецслужби".

Спецоперація у франкфуртському кафе за участі німецької поліції

Спочатку йому телефоном невідомий, названий у постанові як "Й." ( у німецькій транслітерації як J. - Ред.), запропонував працювати на українську спецслужбу в Німеччині. Чоловік через власні контакти зі співробітниками спецслужби дізнався, що ця пропозиція надійшла не від них. Тоді він повідомив німецьку поліцію про спробу вербування.

Чоловік залишився на зв'язку з підозрюваним. Вони домовилися про зустріч у кафе у Франкфурті, на яку українець погодився "для виду". Супроводжувати підозрюваного Й. на зустрічі мали також троє інших чоловіків. Коли українець не з'явився на місці зустрічі, вони покинули кафе.

Через деякий час трьох згаданих осіб затримали співробітники Гессенського земельного управління кримінальних розслідувань. Слідчі знайшли в машині GPS-передавач, який, імовірно, мав бути прикріплений до автомобіля мішені.

Читайте також: ФРН попередила про активізацію хакерів спецслужб РФ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Російські шпигуни, підпали та мігранти: як Польща бореться з гібридною агресією РФ (10.07.2024)

Російські шпигуни, підпали та мігранти: як Польща бореться з гібридною агресією РФ (10.07.2024)

Як Польща бореться зі шпигунами і гібридною агресією Росії та Білорусі? Чому не хоче приймати мігрантів з інших країн, крім України? Про це та інше міністр юстиції і генпрокурор Польщі Адам Боднар у програмі Conflict Zone.
Політика16 липня 2024 р.14:39 хв.
Павло Рубцов (Пабло Гонсалес) на межі Донецької області

Учасник обміну ув'язненими між Заходом та РФ шпигував для ГРУ - Польща

Учасник обміну ув'язненими між Заходом та РФ шпигував для ГРУ - Польща

Громадянин Іспанії та Росії Павло Рубцов з 2016 по 2022 роки шпигував у Польщі для російської військової розвідки, стверджує польська влада.
Політика15 серпня 2024 р.
Олімпійські кільця на Ейфелевій вежі, 24 липня 2024 року

Кухар-агент з Росії готував провокації на Олімпіаді в Парижі

Кухар-агент з Росії готував провокації на Олімпіаді в Парижі

Про мету своєї поїздки до Парижа 40-річний уродженець Пермі Кирило Г. обмовився в п'яній розмові в аеропорту, випливає зі спільного розслідування The Insider, Der Spiegel і Le Monde.
Суспільство26 липня 2024 р.