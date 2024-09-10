У ФРН шпигували за офіцером ЗСУ: розкриті деталі справи

Колишнього офіцера ЗСУ, який працював на українську розвідку з Німеччини, ймовірно, планували вбити чи викрасти. Трьох підозрюваних у стеженні за ним затримали у червні.

Ймовірна агентурна діяльність трьох заарештованих у червні у ФРН чоловіків була спрямована проти колишнього українського офіцера і співробітника спецслужб. Це випливає з рішення Федерального верховного суду Німеччини (BGH), повідомляє dpa у вівторок, 10 вересня.

Інформація, яку мали зібрати підозрювані шпигуни , "з високою ймовірністю" мала забезпечити подальші розвідувальні операції у Німеччині. Не можна виключати, що кінцевою метою було "вбивство цілі або її викрадення з Німеччини", передає dpa.

Як повідомлялося, три місяці тому у Франкфурті-на-Майні затримали трьох підозрюваних у шпигунстві. За даними Федеральної прокуратури, ними виявилися українець, вірменин і росіянин. Як було встановлено, вони прибули до Німеччини за завданням іноземної спецслужби для збору інформації про чоловіка з України.

Хоча напевно не встановлено, на яку спецслужбу працювали підозрювані, видається очевидним, що до цього була причетна російська спецслужба, вказує dpa. Це пов'язано з тим, що ціллю шпигунства був колишній офіцер ЗСУ, який працював на військову розвідку в Україні. У росЗМІ його звинувачували у скоєнні воєнних злочинів, зокрема нібито в убивстві російських полонених солдат. Найпізніше навесні 2024 року чоловік у Німеччині став "об'єктом вивчення іноземної спецслужби".

Спецоперація у франкфуртському кафе за участі німецької поліції

Спочатку йому телефоном невідомий, названий у постанові як "Й." ( у німецькій транслітерації як J. - Ред.), запропонував працювати на українську спецслужбу в Німеччині. Чоловік через власні контакти зі співробітниками спецслужби дізнався, що ця пропозиція надійшла не від них. Тоді він повідомив німецьку поліцію про спробу вербування.

Чоловік залишився на зв'язку з підозрюваним. Вони домовилися про зустріч у кафе у Франкфурті, на яку українець погодився "для виду". Супроводжувати підозрюваного Й. на зустрічі мали також троє інших чоловіків. Коли українець не з'явився на місці зустрічі, вони покинули кафе.

Через деякий час трьох згаданих осіб затримали співробітники Гессенського земельного управління кримінальних розслідувань. Слідчі знайшли в машині GPS-передавач, який, імовірно, мав бути прикріплений до автомобіля мішені.

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