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КіноНімеччина

У Німеччині відкрився 74-й Берлінале

Марина Барановська
15 лютого 2024 р.

У перший день Берлінського міжнародного кінофестивалю глядачам покажуть фільм "Такі дрібниці" з Кілліаном Мерфі. В основній програмі беруть участь 20 фільмів, два з яких - з Німеччини. Переможців оголосять 24 лютого.

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Емблема фестивалю Берлінале
Берлінале триватиме у німецький столиці з 15-го по 24 лютого 2024 рокуФото: Halil Sagırkaya/Anadolu/picture alliance

У Берліні увечері четверга, 15 лютого, стартував 74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале). Після урочистої церемонії відкриття гостям і глядачам покажуть фільм ірландського режисера Тіма Мілантса "Такі дрібниці" про "пральні Магдалини" - виховно-виправні притулки, які існували в Ірландії, а по суті в'язниці з нелюдськими умовами, до яких відправляли для "реабілітації" так званих "пропащих жінок". Головну роль у фільмі грає Кілліан Мерфі - лауреат "Золотого глобуса" і один із фаворитів на "Оскар" за головну роль у фільмі "Оппенгеймер".

Цього року на Берлінале представлять свої роботи три українські режисери: картини Романа Бондарчука "Редакція" та Оксани Карпович "Мирні люди" візьмуть участь у секції Forum, а в категорії Panorama Dokumente покажуть фільм режисерки Світлани Ліщинської "Трішки чужа". Крім того, на фестивалі відбудеться світова прем'єра документального фільму Абеля Феррари про війну в Україні "Тривожити рану" ("Turn in the Wound"), де голос американської співачки та поетки Патті Сміт, яка декламує вірші французьких поетів Антонена Дарто, Рене Домаля та Артюра Рембо, поєднується зі словами українських солдатів і людей у зонах бойових дій.

Які німецькі фільми боротимуться за головний приз Берлінале

Німеччина представлена в основній конкурсній програмі двома фільмами: неодноразовий призер численних кінофестивалів Андреас Дрезен (Andreas Dresen) презентуватиме свою нову режисерську роботу "Від Гільди, з любов'ю": біографічний фільм про Гільду Коппі (Hilde Coppi), що входила до складу "Червоної капели" - руху спротиву, який діяв у Німеччині в роки Другої Світової війни. Маттіас Ґласнер (Matthias Glasner) покаже фільм "Вмираючи" - про відчуження всередині сім'ї та зближення на тлі майбутньої трагедії. Головну роль у ньому зіграє відомий німецький актор Ларс Айдінґер (Lars Eidinger).

"Золотий ведмідь" - головний приз основного конкурсу "Берлінале"
За "Золотого ведмедя", головний приз фестивалю, змагатимуться 20 фільмівФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Уперше на "Золотого ведмедя" претендує документальний фільм режисера родом із Росії - в основній програмі бере участь картина режисера Віктора Косаковського "Архітектон", заявлена як "епічна, інтимна і поетична медитація про архітектуру". П'ять років тому Косаковський викликав справжній фурор на Берлінале чорно-білим фільмом "Гунда" про життя свині та її потомства, показаним поза головним конкурсом.

Оксана Забужко - в журі цьогорічного конкурсу

Фестиваль триватиме до 25 лютого, загалом на ньому покажуть 233 кінострічки. У головній конкурсній програмі беруть участь 20 фільмів. Журі фестивалю вперше очолить темношкіра акторка - зірка фільмів "12 років рабства" і "Чорна пантера" Лупіта Ніого. Також серед членів журі цьогорічного конкурсу - українська письменниця Оксана Забужко. Переможців фестивалю оголосять 24 лютого.

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