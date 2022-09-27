У ФРН слідчі обшукали яхту російського олігарха Усманова

216-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 27 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 27 вересня (час київський).

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Німецькі слідчі провели обшук на яхті російського бізнесмена поблизу Бремена. Проведення обшуку підтвердила прокуратура Франкфурта-на-Майні у відповідь на запит інформагенції dpa. За словами неназваних джерел інформагенції, обшук стосувався майна російського олігарха Алішера Усманова.

Йдеться про розкішну яхту Dilbar. Згідно з заявою прокуратури, в обшуку взяли участь 60 службовців. У рамках попереднього розслідування щодо 69-річного підприємця з Російської Федерації прокуратура Франкфурта-на-Майні та Федеральне управління кримінальної поліції у співпраці з прокуратурою Мюнхена провели обшук моторної яхти на півночі Німеччини, йдеться у заяві прокуратури.

Раніше про проведення обшуків на яхті наближеного до президента РФ олігарха Усманова повідомляло видання Spiegel. Розкішну яхту було затримано у квітні на підставі санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на вторгнення російських військ в Україну. Ця яхта вважається найдорожчою у світі - вартість судна понад 500 мільйонів євро. Після затримання було видано заборону на її продаж, тож відтоді це судно більше не можна продавати або здавати в оренду.



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В Україні пом'якшили правила перетину кордону для осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, а також тих, хто їх супроводжує, повідомляє Держприкордонслужба України. "Зокрема, супроводжуючим громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, уже не обмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України - раніше дозволялося лишень 1 раз на час дії воєнного стану. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, якщо зазначені особи (діти) перебувають на консульському обліку", - зазначається у повідомленні відомства. При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися з-за кордону не пізніше за осіб, яких вони супроводжували.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив деокупацію селища міського типу Куп'янськ-Вузловий, що розташоване на березі річки Оскіл. Про це Синєгубов в ефірі національного телемарафону 27 вересня. "Ще шість відсотків нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше (...) Куп'янськ-Вузловий - це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківської області. З перших годин повномасштабної війни вона була окупована, і ворог її досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції наші Збройні сили її зараз відбили й повністю фактично контролюють", - розповів посадовець, якого цитує онлайн-видання "Українська правда".

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У службі безпеки України (СБУ) повідомили про затримання російського агента, який, за даними служби, "наводив" удари іранських дронів-камікадзе на півдні Одещини. Слідчі СБУ оголосили йому підозру.

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Одночасне руйнування трьох ниток газогону в Балтійському морі є безпрецедентним, заявили в Nord Stream AG - операторі "Північного потоку". "Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Наразі годі оцінити терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури", - визнали в компанії, цитує "Інтерфакс". У ніч із неділі на понеділок стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це сталося в данській ВЕЗ на південний схід від Борнхольма. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм. Навколо зон витоків встановлені п'ятимильні заборонні зони для судноплавства.

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В Україну прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які розслідуватимуть події в Ізюмі, повідомило в соцмережі Twitter міністерство закордонних справ Франції.

"В Україну прибули слідчі Національної жандармерії, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Завтра їх буде направлено в район Ізюма. Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні французького відомства.

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27 вересня з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомило міністерство інфраструктури України у Facebook. Одне з суден везе на борту 27,3 тисячі тонн української пшениці для Тунісу, йдеться в повідомленні.

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Експорт морським транспортом з України за 25 днів вересня вже перевищив 4 мільйони тонн, повідомив у Facebook заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка. "У вересні експорт морським транспортом вже перевищив 4 мільйони тонн. Це найбільший показник з березня", - написав він. Торгпред додав, що у вересні помітний для статистики показник демонструє експорт електроенергії - 150,3 мільйона з початку місяця.

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Голова консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) офіційно вибачився перед українськими біженцями в Німеччині, яким він напередодні закидав "соціальний туризм" у ФРН. Допис зі своїм офіційним вибаченням Мерц оприлюднив у соцмережі Twitter.

"Є багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про використання слів "соціальний туризм", - написав він у Twitter. "Це був неточний опис проблеми, що може спостерігатися в окремих випадках", - пояснив німецький політик.

Фрідріх Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Мерц наголосив, що в його заяві йшлося виключно про відсутність реєстрації українських біженців. "Я не мав наміру критикувати біженців з України, на яких чекає важка доля. Якщо мої слова були сприйняті як образливі, то я приношу офіційні вибачення", - додав очільник німецьких консерваторів.

Увечері 26 вересня Мерц сказав в ефірі мовнику Bild TV: "Зараз ми спостерігаємо соціальний туризм цих біженців: до Німеччини, назад до України, до Німеччини, назад до України". Говорячи про цю проблему, політик нагадав, що спочатку українські біженці мали право на допомогу відповідно до Закону про допомогу прохачам притулку, але вже з червня вони отримують базове забезпечення, тобто ті самі виплати й пільги, що й, скажімо, одержувачі допомоги для безробітних, які понад рік не можуть знайти роботу, більше відому як Hartz IV.

Ці слова лідера німецьких консерваторів викликали шквал критики в його бік.

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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна у вівторок прибула до Києва з неоголошеним візитом на знак підтримки України. "Доброго ранку, Україно. Я рада повернутися в Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - написала вона в соцмережах, розмістивши в дописах фотографію своєї прогулянки Києвом з послом Франції в Україні Етьєном де Понсіном.

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Нова Зеландія розширила санкції проти РФ, додавши в підсанкційний список ще 19 членів найближчого оточення Путіна. Йдеться про федеральних міністрів, родичів президента РФ, непостійних членів Ради безпеки РФ, а також правителя Чечні Рамзана Кадирова, повідомляють місцеві ЗМІ . Щодо них будуть застосовані фінансові санкції, а також обмеження на поїздки у рамках скоординованих дій з іншими країнами, повідомила глава МЗС острівної країни Наная Махута. Всі ці особи скористалися службовим становищем для того, щоб загрожувати територіальній цілісності України, пояснила політикиня.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Нової Зеландії також розкритикувала проведення "референдумів" на захоплених Росією територіях України як порушення фундаментальних принципів міжнародного права. Загалом запроваджені Новою Зеландією санкції проти РФ зачіпають вже понад тисячу юридичних та фізичних осіб.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність дотримання принципу територіальної цілісності держав. "Територіальна цілісність держав має бути непорушною. Це ключовий принцип", - сказав Токаєв на зустрічі з населенням Туркестанської області країни. Він також згадав "масштабну війну" у безпосередній близькості від Казахстану й наголосив на тлі цього на необхідності думати "насамперед про безпеку Казахстану". Токаєв пояснив "національними інтересами" нейтральну позицію країни при голосуванні в ООН та інших міжнародних організаціях. "Для нас найважливіше територіальна цілісність і гаразд нашого народу. Тож ми повинні виявляти розважливість і терпіння, не можна йти на поводу провокаторів", - підкреслив Токаєв, якого цитує "Інтерфакс-Казахстан".

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У Державному департаменті США не побачили жодних ознак того, що Китай має намір сприяти вторгненню РФ в Україну або якимось чином допомагати Росії обходити західні санкції. Відповідну заяву зробив речник Держдепу Нед Прайс. "Досі ми не побачили нічого такого, що принаймні вказувало б на те, що КНР обирає інший підхід, коли йдеться про допомогу (Росії. - Ред.) у галузі безпеки, про зусилля, спрямовані на те, щоб регулярно допомагати Росії уникати санкцій", - сказав він, цитує CNN . Прайс запевнив, що США "і надалі спостерігають" за тим, що робить Китай щодо України, і вказав, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван Ї свідчать про те, що Китай "дещо непокоїть те, що Росія робить в Україні".

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Існує реальна ймовірність того, що Путін використає своє звернення до російського парламенту 30 вересня, щоб офіційно оголосити приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації. Про це йдеться у новому звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. Автори звіту зазначають, що "референдуми", які зараз тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня. Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення "вступу" цих територій до складу РФ буде сприйматися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту. У британському оборонному відомстві вважають, що цим надіям, ймовірно, завадить дедалі більша внутрішня обізнаність про нещодавні невдачі Росії на полі бою, а також значне занепокоєння населення щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.

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На звільнених ЗСУ територіях Харківщини слідчі Нацполіції України зареєстрували 582 воєнні злочини, скоєних загарбниками під час окупації, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважну більшість - 524 - зареєстровано за порушення законів та звичаїв війни. Ще 51 кримінальне провадження розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

++08.59++

Минулої доби російські окупанти завдали в Україні 9 ракетних і 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом від обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів уздовж лінії фронту. "Минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області", - сказано в ранковому зведенні на Facebook-сторінці у вівторок. Також зазначається, що від обстрілів росіян постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

++08.31++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло три особи, ще 13 - було поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, визнав посадовець.

++07.46++

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон готовий співпрацювати з новим італійським урядом у тому числі з метою спільної підтримки України. Про це Блінкен написав у соцмережі Twitter. "Після вчорашніх виборів в Італії ми готові працювати з італійським урядом над нашими спільними цілями: підтримкою вільної та незалежної України, повагою до прав людини та побудовою сталого економічного майбутнього. Італія - життєво важливий союзник, сильна демократія і цінний партнер", - наголосив у дописі глава зовнішньополітичного відомства США.

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++07.27++

Росіяни обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram-каналі. "Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об'єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав посадовець.

Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв додав, що унаслідок обстрілу Запоріжжя у місті "сталася пожежа".

++07.19++

Іран у війні в Україні "не підтримує жодну зі сторін", запевнив міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан, відповідаючи на запитання , чи Тегеран постачає Росії безпілотники. "Ми маємо угоду про військову співпрацю з Росією. Але ми не підтримуємо жодну зі сторін в українській війні. Ми категорично проти будь-яких воєн, чи то в Україні, Ємені чи Палестині. І ми також брали участь у зусиллях щодо досягнення миру та припинення вогню в Україні", - заявив він.

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За словами Абдоллахіані, Іран "вважає неправильним для будь-якої сторони" відправляти зброю як Україні, так і Росії. "Ми збираємося продовжувати сприяти політичному діалогу та завершенню цієї кризи через політичні переговори", - наголосив він.

++07.02++

Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "Є влучення в різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу", - написав посадовець у Telegram.