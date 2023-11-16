У Німеччині презерватив витіснив протизаплідні таблетки

Жінки у Німеччині дедалі скептичніше ставляться до протизаплідних таблеток через гормони, тож на перше місце в рейтингу найпоширеніших контрацептивів вийшов презерватив.

У Німеччині презервативи витіснили протизаплідні таблетки як засіб контрацепції номер один у країні. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 16 листопада, результати дослідження Федерального центру медичної освіти (BZgA) в Кельні.

Згідно з даними дослідників, більш ніж половина опитаних (53 відсотки) заявили, що використовують презервативи для контрацепції. Натомість лише 38 відсотків назвали протизаплідні таблетки. Примітно, що 2007 року співвідношення було майже протилежним: тоді 55 відсотків використовували таблетки й лише 36 відсотків - презервативи.

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Інші методи контрацепції, такі як спіраль, стерилізація та календарний метод, наразі відіграють лише незначну роль у статевому житті німців, зазначають дослідники.

Негативне ставлення до протизаплідних пігулок

Для проведення репрезентативного дослідження BZgA опитала 1001 сексуально активну дорослу людину у віці від 18 до 49 років у серпні та вересні 2023 року. Згідно з опитуванням, негативне ставлення до гормональної контрацепції зростає. Так, 61 відсоток жінок і чоловіків погоджуються з твердженням, що контрацепція за допомогою гормонів, які містяться у протизаплідних пігулках, має "негативний вплив на тіло і душу". У 2018 році з цим погоджувалися лише 48 відсотки опитаних.

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Відповідаючи на запитання про найважливіший критерій вибору контрацептивів, 39 відсотки респондентів назвали таким надійність, 30 відсотків - простоту використання, а 25 відсотків - добру переносність. Загалом, 70 відсотків респондентів відповіли, що вдаються до контрацепції під час сексу. Інші заявили, що намагаються завести дитину, є вагітними або більше не можуть мати дітей.

Найважливішим джерелом інформації про контрацепцію для жінок є консультація гінеколога (73 відсотки), для чоловіків - інтернет (49 відсотків).

Що відомо про протизаплідні пігулки

Таблетки вважаються безпечним контрацептивом і відносно прості у використанні. Однак, лікарі рекомендують їх приймати в один і той самий час щодня. Оскільки вони містять гормони, може виникнути низка побічних ефектів, зазначають фахівці.

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Презервативи також вважаються безпечними засобами за умови правильного використання й є відносно недорогими. Вони також забезпечують захист від ВІЛ та інших захворювань, що передаються статевим шляхом.