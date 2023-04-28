Соціологія: німці - за протизаплідні таблетки для чоловіків

У США протизаплідні піґулки для чоловіків проходять клінічні випробування. Опитування показують, що німецькі чоловіки та жінки готові до їхньої появи.

Протизаплідних таблеток для чоловіків, які незабаром мають з'явитися на американському ринку, чекають і в Німеччині. Майже три чверті німців (72 відсотки) бажали би розширення таких можливостей для чоловіків, випливає з опитування, проведеного соціологічною службою Forsa на замовлення телеканалів RTL/ntv, результати якого були опубліковані 27 квітня.

Більше радіють такій можливості контрацепції саме жінки: протизаплідні піґулки для чоловіків вітають 81 відсоток жінок і 61 відсоток чоловіків.

57 відсотків опитаних чоловіків і 74 відсотки опитаних жінок готові самі приймати негормональні протизаплідні препарати нового типу. Тут помітні вікові коливання: що молодші опитані, то охочіше вони погоджуються на прийом таких медикаментів.

Читайте також: Верховний суд США поновив дозвіл на піґулки для аборту

У 2023 році препарат YCT529, який на 99 відсотків довів свою ефективність на мишах, проходить клінічні випробування в групі чоловіків. Вчені, які брали участь в експериментах, заявляють, що жодних побічних ефектів не виявили, і здатність до запліднення поверталася після закінчення прийому препаратів.

Читайте також: 60 років протизаплідній пігулці: від чудодійного засобу до косметичного продукту