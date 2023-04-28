Соціологія: німці - за протизаплідні таблетки для чоловіків
Дмитро Вачедін
44 хв. тому
У США протизаплідні піґулки для чоловіків проходять клінічні випробування. Опитування показують, що німецькі чоловіки та жінки готові до їхньої появи.
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Протизаплідних таблеток для чоловіків, які незабаром мають з'явитися на американському ринку, чекають і в Німеччині. Майже три чверті німців (72 відсотки) бажали би розширення таких можливостей для чоловіків, випливає з опитування, проведеного соціологічною службою Forsa на замовлення телеканалів RTL/ntv, результати якого були опубліковані 27 квітня.
Більше радіють такій можливості контрацепції саме жінки: протизаплідні піґулки для чоловіків вітають 81 відсоток жінок і 61 відсоток чоловіків.
57 відсотків опитаних чоловіків і 74 відсотки опитаних жінок готові самі приймати негормональні протизаплідні препарати нового типу. Тут помітні вікові коливання: що молодші опитані, то охочіше вони погоджуються на прийом таких медикаментів.
У 2023 році препарат YCT529, який на 99 відсотків довів свою ефективність на мишах, проходить клінічні випробування в групі чоловіків. Вчені, які брали участь в експериментах, заявляють, що жодних побічних ефектів не виявили, і здатність до запліднення поверталася після закінчення прийому препаратів.