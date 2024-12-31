У Німеччині чоловік викрав екскаватор та утікав від поліції

Під час переслідування чоловіка на екскаваторі поранені кілька поліцейських. 38-річного чоловіка застрелили. Цього ж дня у Берліні двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ножового нападу.

У вівторок, 31 грудня, у німецькій землі Баден-Вюртемберг чоловік викрав екскаватор і почав на ньому небезпечний рух.

У містечку Грюнсфельд в районі Майн-Таубер після викрадення екскаватора чоловік завдав шкоди будівлям будівельної компанії та рушив у бік Таубербішофсхайму, що розташований за кілька кілометрів. Його переслідували кілька поліцейських автомобілів. Під час переслідування були пошкоджені як транспортні засоби на дорозі, так і поліцейські автомобілі, троє поліцейських отримали поранення. Водія екскаватора зупинили пострілом, він помер на місці, підтвердила агенції dpa речниця місцевої поліції.

Наразі невідомо, чи працював 38-річний чоловік у будівельній компанії, звідки він викрав екскаватор. Поліція не припускає політичного підґрунтя інциденту і запевняє, що загрози для населення немає.

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Напад у Берліні

Цього ж дня у Берліні двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ножового нападу. За повідомленням dpa, у районі Шарлоттенбург за підозрою у нападі був заарештований сирієць, який мешкає у Швеції. Спершу він нібито з ножем напав на чоловіка у супермаркеті, а згодом - на вулиці ще на одну людину. Обох поранених шпиталізували.

Розслідування нападу триває. Як повідомила поліція, за попередніми даними, у підозрюваного можуть бути ознаки психічної захворювання.

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