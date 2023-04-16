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Храми в Україні нерідко потрапляють під обстріл російських військФото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

У Нікополі війська РФ обстріляли храм: є поранені - ОВА

Ольга Журавльова
14 хв. тому

У Нікополі Дніпропетровської області війська РФ обстріляли храм, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також повідомляється про руйнування храму внаслідок обстрілу у Комишувасі Запорізької області.

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Російські військові у неділю обстріляли храм у Нікополі, внаслідок чого поранено двоє людей, повідомив 16 квітня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, також було пошкоджено житлові будинки. 

"З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік - на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка - госпіталізована", - написав Лисак у Telegram.

Крім того, у місті пошкоджено п'ять житлових будинків, два автомобілі, декілька ліній електропередач, чотири господарчі споруди, ще одну - знищено, зазначається у повідомленні.

Обстріл Комишувахи

Також у ніч на неділю, 16 квітня, армія РФ обстріляла Запорізьку область, внаслідок чого зруйновано церкву у Комишувасі, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, у Комишувасі постраждав склад з паливними брикетами, а ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. "Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо. Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано до лікарні", - написав він у Telegram.

Удар по інтернату в Сумській області

У ніч на 16 квітня російські сили також поцілили по психоневрологічному інтернату в Шосткинському районі Сумської області, унаслідок чого поранено жінку, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"15 квітня 2023 року близько 23:00 окупанти скинули авіаційну бомбу на будівлю психоневрологічного інтернату в Шосткинському районі", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Telegram в неділю, 16 квітня. Наразі 167 пацієнтів інтернату залишилися без даху над головою, оскільки внаслідок авіаудару будівля непридатна для життя.

Як повідомлялося, на Миколаївщині від обстрілу, здійсненого російськими військами, у ніч на Великдень загинули двоє підлітків.

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