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Зруйнований будинок у Слов'янськуФото: Ihor Tkachov/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Ракетний обстріл Слов'янська: кількість жертв зросла до 12

Ольга Журавльова
1 год. тому

У Слов'янську тривають рятувально-пошукові роботи після атаки, здійсненої армією РФ 14 квітня. Число жертв зросло до 12.

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У Слов'янську під час пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого чоловіка, таким чином кількість жертв ракетного удару, здійсненого армією РФ 14 квітня, зросла до 12 осіб. Про це у неділю, 16 квітня, повідомила ДСНС України. Внаслідок обстрілу було поранено 22 особи, зазначається у повідомленні. 

За інформацією Національної поліції, під завалами можуть перебувати ще троє осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Слов'янська міська адміністрація уточнює, що загиблий - 1951 року народження. Тіло його дружини було знайдено напередодні.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські війська завдали ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, а також цивільну інфраструктуру. За даними місцевих органів влади, місто обстріляли ракетами С-300.

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