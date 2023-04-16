ОВА: На Миколаївщині внаслідок обстрілу вбито двох підлітків

У Снігурівці Миколаївської області в результаті нічного обстрілу житлових районів, за попередніми даними, з ЗРС С-300 загинули двоє підлітків.

У ніч на неділю, 16 квітня, російські війська обстріляли, за попередніми даними, зенітно-ракетними системами С-300 житлові будинки у Снігурівському районі на Миколаївщині, унаслідок чого загинуло двоє підлітків, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожих ракетних обстрілів зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетні системи С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинули два підлітки 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство", - написав він у Telegram-каналі в неділю вранці.

За даними Офісу генерального прокурора України, загиблі - 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, сили РФ випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки. На опублікованому фото ОГПУ видно тіло загиблого і поряд перевернутий великодній кошик.

Віталій Кім також повідомив, що у місті Снігурівка в результаті нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. "За попередньою інформацією, без постраждалих", - додав голова ОВА.

У Запорізькій області обстріляли церкву

Також у великодню ніч російські війська завдали ракетного удару по Запорізькому району, поціливши в церкву у передмісті обласного центру, повідомляє ДСНС.

"У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч", - повідомив у Telegram голова місцевої ОВА Юрій Малашко.

Як повідомлялося, унаслідок атаки РФ на житлові райони Слов'янська 14 квітня загинуло 11 людей, пошукові роботи тривають.

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