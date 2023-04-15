Зеленський: У Слов'янську після удару пошкоджено 50 будинків

Унаслідок ракетного удару військ РФ по місту Слов'янськ на Донеччині пошкоджень зазнали понад 50 житлових будинків, з яких понад 30 - багатоквартирні. Такі дані озвучив увечері суботу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення.

"У Слов'янську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків ще є тіла загиблих, на жаль. Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 - багатоквартирні. Поранених - понад 20 людей, станом на цей час - загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина - хлопчик 21-го року народження", - поінформував Зеленський. Він також висловив співчуття всім тим, хто втратив своїх рідних і близьких унаслідок цієї трагедії.

"Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачити", - додав глава української держави.

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Раніше цього дня в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) припускали, що під завалами частково зруйнованої багатоповерхівки в Слов'янську можуть перебувати ще чотири людини.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські сили завдали ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, а також цивільну інфраструктуру. Місцеві органи влади кажуть, що місто обстріляли ракетами С-300.

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Попередній масований обстріл Слов'янська російська армія вчинила 27 березня, внаслідок чого загинули четверо людей.