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У Мелітополі вбито і поранено 200 російських вояків - мер

Сергій Ромашенко | Євгенія Наконечна
1 год. тому

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що вибухи і пожежі сталися в місцях збору російських військових. Водночас окупаційна влада стверджує, що удару зазнала база відпочинку з цивільними.

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Унаслідок вибухів і пожеж в тимчасово окупованому російськими військами місті Мелітополі Запорізької області вбито і поранено до 200 російських військовослужбовців, повідомив у суботу, 10 грудня, мер міста Іван Федоров. За його словами, пожежі сталися на базах російських військ у різних районах міста. Про їхню причину Федоров говорить лише натяками. Він посилається на слова місцевих очевидців. За словами мера, поранених росіян так багато, що для їхнього перевезення довелося залучити машини швидкої допомоги з анексованого росіянами Криму.

Офіційних заяв українського Генштабу про удари по Мелітополю поки що не було. Тим часом призначений Росією "голова"  тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підтвердив удар по Мелітополю. За його словами, обстрілу зазнала база відпочинку з цивільними. Він повідомив про двох загиблих і десятьох постраждалих, а база відпочинку повністю зруйнована. Українські ЗМІ, коментуючи це твердження, пишуть, що російське командування нерідко використовує бази відпочинку та готелі на окупованих територіях для розміщення своїх військовослужбовців.

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Тим часом представник окупаційної "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов заявив, що базу відпочинку "Привал мисливця" в Мелітополі обстріляли з ракетних комплексів HIМARS. Дві українські ракети вдалося збити, інші досягли цілі, цитує заяву Рогова російська пропагандистська держагенція "РИА Новости".

Як гатять HIMARS з пшеничних полів

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