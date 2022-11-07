50 тисяч мобілізованих росіян воюють в Україні - Путін

Із заяв посадовців РФ випливає, що за десять днів число мобілізованих, задіяних у війні в Україні, зросло майже на десять тисяч.

Близько 80 тисяч мобілізованих росіян вже знаходяться на окупованих Росією територіях України. "Десь тисяч 50 перебувають у бойових підрозділах", - заявив в понеділок, 7 листопада, президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з губернатором Тверської області Ігорем Руденею, повідомляє сайт Кремля.

28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з Путіним заявляв, що на окупованих територіях України перебуває 82 тисячі мобілізованих, в бойових діях бере участь - 41 тисяча. Таким чином за десять днів кількість росіян, задіяних у зіткненнях зі Збройними силами України, збільшилася майже на десять тисяч.

Решта з 300 тисяч набраних під час мобілізації росіян, за словами посадовців, "проходять підготовку на полігонах".

Неоформлена мобілізація

1 листопада, після того, як президент РФ заявив про завершення "часткової мобілізації", його речник Дмитро Пєсков заявив, що Путін не буде підписувати указ про завершення мобілізації в країні. "Повідомляємо: указ не потрібен. Відповідно, крапка поставлена. Часткова мобілізація завершена", - заявляв Пєсков.

Водночас аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що попри заяви російської влади, мобілізація в країні, ймовірно, продовжується у прихованому режимі. В ISW звернули увагу на кілька указів, які Путін підписав вже після зроблених ним заяв про припинення мобілізації. Один із документів дозволяє мобілізувати громадян із непогашеними судимостями за тяжкі злочини, інший - поширює статус військовослужбовців на "добровольців".

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