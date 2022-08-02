Контрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під Херсоном

Маттіас Белінґер | Тетяна Клуґ

12.08.2022 12 серпня 2022 р.

Київ кілька тижнів тому оголосив про контрнаступ ЗСУ. Мета - відтіснити російські війська від Миколаєва та Запоріжжя, а зрештою відбити Херсон. Що відбувається в окопах під Херсоном та яку роль відіграє західна зброя? Репортаж DW з лінії фронту.