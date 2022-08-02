Контрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під Херсоном

КонфліктиУкраїнаКонтрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під ХерсономTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМаттіас Белінґер | Тетяна Клуґ12.08.202212 серпня 2022 р.Київ кілька тижнів тому оголосив про контрнаступ ЗСУ. Мета - відтіснити російські війська від Миколаєва та Запоріжжя, а зрештою відбити Херсон. Що відбувається в окопах під Херсоном та яку роль відіграє західна зброя? Репортаж DW з лінії фронту.https://www.dw.com/uk/kontrnastup-zsu-ekskluzivnij-reportaz-dw-z-okopiv-pid-hersonom-12082022/video-62791319Реклама