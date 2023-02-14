У Лондоні судять ексохоронця посольства за шпіонаж для РФ

Колишнього охоронця британського посольства в Берліні підозрюють у тому, що упродовж трьох років він збирав таємні матеріали для російської сторони.

Уродженець Шотландії та підданий Великобританії Девід Баллантайн Сміт, який із 15 червня 2016 року працював охоронцем у британському посольстві в Берліні з доступом до закритої інформації, міг упродовж трьох років, - імовірно, з 9 березня 2018 року, - збирати секретні матеріали і, можливо, отримав за них грошову винагороду від російської сторони. Слухання у його справі відбувалися в понеділок, 13 лютого, в Лондонському центральному кримінальному суді Олд-Бейлі. Сміт визнав себе винним за вісьмома з дев'яти пунктів обвинувачення відповідно до британського Закону про державну таємницю від 1911 і 1920 років.

Серед зібраних чоловіком матеріалів був лист із грифом "таємно", надісланий 23 листопада 2020 року тодішньому британському прем'єру Борису Джонсону від Ліз Трасс, на той момент міністерки зовнішньої торгівлі, та від міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Алока Шарми.

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Поліція також виявила дев'ять відеозаписів, які зафіксували "великий обхід посольства", імовірно, - з метою позначити розташування кімнат. Було також виявлено низку зображень, що стосуються персоналу посольства і його комунікаційного обладнання. Під час слухань у суді було зазначено, що обвинувачений дотримувався явних антибританських, пропутінських і проросійських поглядів.

Спецоперація проти шпигуна

Дії Сміта було розкрито під час таємної операції після того, як було перехоплено лист, який він надіслав військовому співробітникові посольства РФ із низкою документів із британського диппредставництва та фотографіями співробітників, які там працювали. Чоловіка заарештувала поліція у ФРН і у квітні 2022 року передала Великобританії.

Обвинувачений стверджував, що його дії були пов'язані з його невдоволенням працедавцем. Крім того, він нібито хотів виявити недоліки в системі безпеки посольства. Чоловік заперечував отримання оплати від російської сторони.

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Був одружений з українкою

Починаючи з 2019 року, працівники посольства були стурбовані психічним здоров'ям Сміта. У 2021 році - після повідомлення колеги, який переживав, що Сміт може накласти на себе руки, було організовано зустріч для розв'язання проблеми.

Чоловік був одружений на громадянці України, він розповідав, що його дружині не подобалося жити в Німеччині, і вона повернулася на батьківщину. "Підсудний багато говорив про Україну й обговорював поїздки туди. Він висловлював ворожі погляди щодо уряду Німеччини", - зазначила обвинувачка. Вирок можуть ухвалити 17 лютого. Девіду Сміту загрожує до 14 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві на користь РФ.