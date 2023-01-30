  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
В Європі дедалі частіше повідомляють про викриття російських шпигунів
В Європі дедалі частіше повідомляють про викриття російських шпигунівФото: picture-alliance/ dpa Themendienst
СуспільствоСловенія

У Словенії затримали двох підозрюваних за шпигунство на РФ

Ольга Журавльова | Сергій Ромашенко
2 год. тому

За даними місцевих ЗМІ, затримані - іноземці. Вони перебували в Словенії під вигаданими іменами і були частиною "сплячої мережі" російських шпигунів.

https://p.dw.com/p/4MtLu

У столиці Словенії Любляні Служба розвідки і безпеки затримала в двох іноземців за підозрою в шпигунстві на користь Росії, повідомили місцеві ЗМІ в понеділок, 30 січня. За їхніми даними, затримані є співробітниками російської військової розвідки ГРУ, які перебували в Словенії під вигаданими іменами і були частиною "сплячої мережі" російських шпигунів. Щонайменше в одного із затриманих - аргентинський паспорт.

Ймовірні шпигуни працювали під прикриттям і використовували підроблені документи для торгівлі нерухомістю та антикваріатом. Іноземців заарештували ще 5 грудня 2022 року, їм загрожує за сукупністю по вісім років позбавлення волі - до п'яти років - за шпигунство і ще по три - за надання неправдивих відомостей.

Затримання ймовірних російських шпигунів

Після початку російського збройного вторгнення в Україну в ЗМІ доволі часто з'являються повідомлення про те, що в країнах Європи викривають російських шпигунів і громадян, які працюють в інтересах Росії. Так, наприкінці грудня 2022 року голова Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) повідомив про викриття російського шпигуна в лавах самої спецслужби.

Минулого тижня в аеропорту Мюнхена затримали громадянина ФРН Артура Є. за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.

Тим часом у столиці Швеції Стокгольмі окружний суд у другій половині січня визнав двох громадян Швеції винними у шпигунстві на користь Росії, засудивши одного з них до довічного терміну позбавлення волі.

Читайте також: Німці нарікають на незадовільну боротьбу зі шпигунами в ФРН

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Олексій Мельник

Посол України: Київ поки що не просив у ФРН бойові літаки

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українсько-польський кордон

Як жінки-держслужбовці й депутатки можуть виїхати за кордон

Як жінки-держслужбовці й депутатки можуть виїхати за кордон

Політика6 год. тому
Німеччина, український клас

Чому українські діти мають проблеми в німецьких школах

Чому українські діти мають проблеми в німецьких школах

Освіта10 год. тому
Дрон від Quantum-System

Дрони для ЗСУ від стартапу з Німеччини: нове замовлення

Дрони для ЗСУ від стартапу з Німеччини: нове замовлення

Технології10 год. тому
Директор Nord Stream 2 Маттіас Варніґ

Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?

Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?

Політика15 год. тому
Ukraine | Panzersperre in Kiew

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

Політика27 січня 2023 р.
Архівне фото експозиції Німецького історичного музею та Музею гомосексуальності в Берліні. На фотографії - ув'язнений-гомосексуал концтабору "Аушвіц"

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Суспільство27 січня 2023 р.
На головну сторінку