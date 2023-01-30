У Словенії затримали двох підозрюваних за шпигунство на РФ

За даними місцевих ЗМІ, затримані - іноземці. Вони перебували в Словенії під вигаданими іменами і були частиною "сплячої мережі" російських шпигунів.

У столиці Словенії Любляні Служба розвідки і безпеки затримала в двох іноземців за підозрою в шпигунстві на користь Росії, повідомили місцеві ЗМІ в понеділок, 30 січня. За їхніми даними, затримані є співробітниками російської військової розвідки ГРУ, які перебували в Словенії під вигаданими іменами і були частиною "сплячої мережі" російських шпигунів. Щонайменше в одного із затриманих - аргентинський паспорт.

Ймовірні шпигуни працювали під прикриттям і використовували підроблені документи для торгівлі нерухомістю та антикваріатом. Іноземців заарештували ще 5 грудня 2022 року, їм загрожує за сукупністю по вісім років позбавлення волі - до п'яти років - за шпигунство і ще по три - за надання неправдивих відомостей.

Затримання ймовірних російських шпигунів

Після початку російського збройного вторгнення в Україну в ЗМІ доволі часто з'являються повідомлення про те, що в країнах Європи викривають російських шпигунів і громадян, які працюють в інтересах Росії. Так, наприкінці грудня 2022 року голова Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) повідомив про викриття російського шпигуна в лавах самої спецслужби.

Минулого тижня в аеропорту Мюнхена затримали громадянина ФРН Артура Є. за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.

Тим часом у столиці Швеції Стокгольмі окружний суд у другій половині січня визнав двох громадян Швеції винними у шпигунстві на користь Росії, засудивши одного з них до довічного терміну позбавлення волі.

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