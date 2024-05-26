У Литві проходить вирішальний тур президентських виборів

Основними темами передвиборчих перегонів у Литві була війна в Україні та питання безпеки. У другому турі за посаду президента борються чинний лідер Науседа і прем'єрка Литви Шимоніте.

У Литві в неділю, 26 травня, проходить другий, вирішальний тур президентських виборів. За найвищу державну посаду змагаються чинний глава держави Гітанас Науседа - безпартійний, який користується підтримкою соціал-демократів, і прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, яка балотується від правлячої правоцентристської коаліції.

Фаворитом є 60-річний економіст Науседа, який здобув у першому турі два тижні тому переконливу перемогу (44 відсотки голосів), але не зумів отримати абсолютної більшості. 49-річну Шимоніте тоді підтримали 20 відсотків виборців.

Україна - головна тема передвиборчої кампанії

Головними темами президентських перегонів у Литві була збройна агресія Росії проти України, її наслідки для національної безпеки Литви, а також соціально-політичні питання. Гітанас Науседа зарекомендував себе як рішучий прихильник України, яка веде оборонну війну проти Росії.

У Литві президент виконує переважно представницькі функції, але, на відміну від Німеччини, має широкі компетенції у сфері зовнішньої та оборонної політики.

Литва найближчими роками перебуватиме в центрі великої військової місії німецького Бундесверу. У відповідь на зміну ситуації в Європі у сфері безпеки та агресивну поведінку Росії уряд ФРН пообіцяв розмістити на території Литви на постійній основі боєготову бригаду чисельністю до п'яти тисяч військовослужбовців.

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