У Кельні відбулася масова акція проти АдН

Понад 10 тисяч людей протестували проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у Кельні. Аналогічні акції пройшли і в інших великих містах ФРН.

Понад 10 тисяч людей у центрі Кельна увечері вівторка, 16 січня, вийшли на протест проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), передає агентство dpa.

Площа Хоймаркт, де проходила акція, була повністю заповнена, як і провулки, що ведуть до неї, повідомили в поліції. На площі грала жива музика, протестуючі тримали прапори Європейського Союзу та райдужні прапори ЛГБТ-спільноти. На плакатах були, зокрема, такі гасла: "Ми різнокольорові! Нас більше!", "АдН - зачинатель фашизму" та "Нацисти потай їдять дьонери". Учасники акції закликали захистити демократію, деякі з них висловлювалися за заборону АдН.

На демонстрації у Кельні Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Аналогічна акція пройшла ввечері 16 січня також у місті Шверін у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. У ній, за даними ЗМІ, взяли участь близько 1600 людей.

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На акцію проти АдН виходили Шольц та Бербок

Акція протесту проти правих екстремістів відбулася останніми днями в інших містах Німеччини, включаючи Берлін. У Потсдамі, столиці землі Бранденбург, у неділю в такій акції взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

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Приводом для демонстрацій стало те, що, як дізналися журналісти, представники АдН на таємній зустрічі з неонацистами та правими радикалами обговорювали виселення біженців та іноземців із ФРН.

На тлі цього розгорілися дебати про можливу заборону партії, якій на федеральному рівні висунуто підозру в екстремізмі. Проти висловився лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), за словами якого, що заборона створить довкола АдН ореол мучеництва. Тому він закликав боротися з "Альтернативою для Німеччини" політичними методами.

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