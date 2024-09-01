У Харкові розбився навчальний вертоліт Мі-2, загинуло двоє

Під час виконання навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Під час виконання навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

"В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати - екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", - йдеться у повідомленні університету у неділю, 1 вересня.

Також повідомляється, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії міністерства оборони України, а командування університету та військової частини "всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події".

"До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 серпня Україна втратила перший F-16 і досвідченого льотчика Олексія Меся, який пілотував літак. Причини авіакатастрофи з'ясовують, зокрема з залученням США. Після катастрофи президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України, про що він оголосив 30 серпня у традиційному відеозверенні.