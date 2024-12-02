У Гвінеї через сутички на матчі загинули десятки людей - ЗМІ

Десятки людей загинули під час сутичок між уболівальниками та тисняви на футбольному матчі у Гвінеї, повідомляють ЗМІ. Поєдинок був частиною турніру, організованого на честь лідера гвінейської хунти Мамаді Думбуя.

Десятки людей загинули в неділю, 1 грудня, під час сутичок між уболівальниками на футбольному матчі в місті Нзерекоре у Гвінеї. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на місцевих медиків.

За їх словами, мова йде про "близько 100 загиблих", тіла заповнили місцеву лікарню та морг. Один з лікарів сказав агенції про "десятки загиблих".

Як зазначив на умовах анонімності свідок подій, все почалося зі спірного рішення арбітра, після чого на поле вибігли вболівальники.

Також AFP з посиланням на слова очевидців повідомляє, що розлючені фанати розгромили та підпалили поліцейську дільницю Нзерекоре.

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Інформагенція AP (Associated Press) з посиланням на місцеві ЗМІ також повідомляє про десятки загиблих у тисняві, включаючи дітей. Окрім цього, за даними місцевих ЗМІ, деякі з постраждалих перебувають в регіональній лікарні у критичному стані.

Прем'єр-міністр Гвінеї Амаду Урі Бах у соцмережі X у неділю повідомив про постраждалих внаслідок інциденту на футбольному матчі. За його словами, "уряд стежить за розвитком ситуації та знову закликає до спокою, щоб лікарні не заважали надавати першу допомогу постраждалим, а моральні авторитети міста просять також посприяти відновленню соціального спокою".

Матч був частиною турніру, організованого на честь лідера гвінейської хунти Мамаді Думбуя, який захопив владу в результаті державного перевороту 2021 року та обрав себе президентом.