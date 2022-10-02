Тиснява на футбольному матчі в Індонезії: 125 людей загинули

Внаслідок тисняви на футбольному матчі в місті Маланг в Індонезії загинули 125 людей, повідомляє у неділю, 2 жовтня, агентство AFP. Раніше у ЗМІ ширилась інформація про щонайменше 174 жертв інциденту через помилковий повторний облік загиблих.

"Сьогодні кількість загиблих становить 125 людей. 124 з них ідентифікували. Деякі імена записали двічі, тому що їх направили до іншої лікарні, де внесли в облік знову", - пояснив розбіжність у цифрах заступник губернатора провінції Східна Ява Еміль Дардак із посиланням на дані поліції, зібрані з 10 лікарень.

Трагедія сталася на стадіоні у місті Маланг на сході острова Ява. Гра між місцевим клубом "Арема" та командою "Персебая" із міста Сурабая завершилася з рахунком 2:3, що стало першою поразкою "Ареми" від заклятого суперника за два десятиліття. Після цього вболівальники "Ареми" вибігли на поле, а поліція застосувала сльозогінний газ, що спричинило тисняву.

Міністр: кількість глядачів перевищувала місткість стадіону

Уряд Індонезії вибачився за інцидент і пообіцяв розслідувати обставини тисняви. Міністр безпеки країни заявив, що кількість глядачів перевищувала граничну допустимість стадіону: на матч продали 42 тисячі квитків, тоді як місткість арени становить 38 тисяч глядачів.

Футбольна асоціація Індонезії (PSSI) призупинила футбольні матчі на один тиждень, заборонила футбольному клубу "Арема" проводити домашні матчі до кінця сезону та заявила, що відправить до Маланга слідчу групу для встановлення причини тисняви.

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