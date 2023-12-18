У Гвінеї через вибух на нафтовому терміналі загинули 8 людей

На нафтовому терміналі в столиці Гвінеї Конакрі стався вибух, внаслідок якого щонайменше вісім людей загинули, ще 84 - зазнали поранень.

Щонайменше вісім людей загинули та ще 84 зазнали поранень внаслідок вибуху та пожежі на нафтовому терміналі в столиці Гвінеї Конакрі вранці в понеділок, 18 грудня. Про це з поисланням на місцеву поліцію повідомляє Reuters. Пожежа була локалізована, втім кількість жертв наразі є попередньою, повідомили в поліції.

За словами очевидця, вибух на єдиному нафтовому терміналі західноафриканської країни стався у адміністративному районі Калум у центрі Конакрі. Внаслідок нього були вибиті вікна у кількох прилеглих будинках, сотні людей були змушені евакуюватися з цього району. Потужну пожежу та клуби чорного диму можна було побачити за багато кілометрів від місця вибуху.

Влада Гвінеї після інциденту закрила школи та закликала людей залишатися вдома, додає агенція AFP. "Працівників приватного та державного секторів просять залишатися вдома, - цитує агенція заяву уряду. - Державні та приватні школи закриті".

Як заявили чиновники, причина пожежі наразі не встановлена, а її "масштаб і наслідки можуть мати прямий вплив на населення".