У тисняві за гумдопомогою в Ємені загинули десятки

Унаслідок масової тисняви, що виникла під час благодійної акції в столиці Ємену Сані, загинули десятки людей. Кількість жертв становить щонайменше 85, постраждали ще не менше 322 людей, пише в четвер, 20 квітня, агентство AFP.
Тиснява виникла в одній зі шкіл, де проходила акція з надання допомоги населенню за кілька днів до закінчення Рамадану. Коли людям у натовпі почали роздавати гроші - по 9 доларів на особу - спричинилась штовханина.
Поранених і загиблих доставили в найближчі лікарні. У зв'язку з трагедією затримали трьох людей.
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Дві третини жителів Ємену залежать від гумдопомоги
У Ємені останні дев'ять років триває громадянська війна. Протистояння почалося 2014 року, коли хусити взяли під контроль Сану. Вони змістили президента Абда Раббо Мансура Хаді, змусивши його покинути країну.
У березні 2015 року міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами почала кампанію з відновлення влади уряду Хаді.
Населення Ємену страждає від злиднів: від гуманітарної допомоги залежать дві третини жителів.
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