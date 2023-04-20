У тисняві за гумдопомогою в Ємені загинули десятки

Внаслідок масової паніки під час отримання гуманітарної допомоги за кілька днів до закінчення Рамадану в тисняві у столиці Ємену загинули близько 90 людей, постраждали понад 300 осіб.

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2 год. тому 2 год. тому

Унаслідок масової тисняви, що виникла під час благодійної акції в столиці Ємену Сані, загинули десятки людей. Кількість жертв становить щонайменше 85, постраждали ще не менше 322 людей, пише в четвер, 20 квітня, агентство AFP.

Тиснява виникла в одній зі шкіл, де проходила акція з надання допомоги населенню за кілька днів до закінчення Рамадану. Коли людям у натовпі почали роздавати гроші - по 9 доларів на особу - спричинилась штовханина.

Поранених і загиблих доставили в найближчі лікарні. У зв'язку з трагедією затримали трьох людей.

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Дві третини жителів Ємену залежать від гумдопомоги

У Ємені останні дев'ять років триває громадянська війна. Протистояння почалося 2014 року, коли хусити взяли під контроль Сану. Вони змістили президента Абда Раббо Мансура Хаді, змусивши його покинути країну.

У березні 2015 року міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами почала кампанію з відновлення влади уряду Хаді.

Населення Ємену страждає від злиднів: від гуманітарної допомоги залежать дві третини жителів.

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