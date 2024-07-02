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СуспільствоІндія

В Індії у тисняві загинули майже 100 людей

Дмитро Шварц
2 липня 2024 р.

Щонайменше 97 людей загинули у тисняві під час індуїстського релігійного зібрання в північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Влада інформує про велику кількість потраждалих.

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Шпиталь поблизу Хатхраса, де у тисняві загинула щонайменше сотня людей
Шпиталь поблизу Хатхраса, де у тисняві загинула щонайменше сотня людейФото: Manoj Aligadi/AP/picture alliance

Щонайменше 97 людей загинули у тисняві під час індуїстського релігійного зібрання в північному індійському штаті Уттар-Прадеш у вівторок, 2 липня. Повідомляється про велику кількість постраждалих, які не припиняють звератися за медичною допомогою.

Як передає Reuters, тиснява сталася в районі міста Хатхрас, приблизно в 200 кілометрах на південний схід від столиці країни Нью-Делі, де, за даними влади, великий натовп зібрався на відкритій місцевості на заклик місцевого релігійного лідера.

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Як зазначає AFP з посиланням на очевидців, інцидент стався через раптову негоду, внаслідок якої багато людей одночасно почали залишати місце зібрання. Один зі свідків розповів ЗМІ, що вихід з території, де відбувалася зустріч, був вузьким, а коли люди намагалися вийти в бік поля, "раптом почалася тиснява, і ми не знали, що робити".

Уттар-Прадеш - найбільш густонаселений штат Індії, де мешкають понад 200 мільйонів людей. Керівник штату Йогі Адітьянатх наказав провести розслідування інциденту.

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