У ГУР не коментують інформацію про отруєння дружини Буданова

У пресслужбі ГУР DW не підтвердили і не спростували інформацію, поширену низкою українських ЗМІ про ймовірне отруєння дружини керівника розвідки Кирила Буданова.

Пресслужба Головного управління розвідки міністерства оборони України у вівторок, 28 листопада, відмовилася коментувати телефоном інформацію про ймовірне отруєння дружини голови ГУР МО Кирила Буданова та ще кількох співробітників розвідки.

"Ні, нічого так підтвердити не можемо. Можете звернутися з запитом офіційним", - відповіли DW у пресслужбі ГУР МО.

DW направила запит до ГУР МО, але на час публікації цього повідомлення відповіді не отримала.

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ЗМІ пишуть про отруєння важкими металами

Зранку 28 листопада низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у ГУР МО повідомила про те, що дружину Буданова Маріанну могли отруїти важкими металами.

Як пише видання "Бабель", після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. "Зараз завершується курс лікування, далі - контроль лікарів", - цитує "Бабель" свого співрозмовника. За його словами, важкі метали, якими імовірно сталося отруєння, жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. "Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", - підсумовує джерело.

Як розповіли виданню "Українська правда" його джерела, отруєння сталося, найімовірніше, "через їжу". Водночас отруєння також підтвердили у кількох співробітників. "Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: "вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", - повідомили "УП" джерела в силовому блоці.