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Фото: Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

В Україні засудили кілера за замах на Резнікова та Буданова

Ольга Журавльова
2 год. тому

Представник російських спецслужб готував вбивство міністра оборони, керівника ГУР та відомого активіста, стверджує СБУ. Чоловіка засудили до 12 років в'язниці.

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Печерський районний суд Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна кілеру, який планував вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки (ГУР) міноборони Кирила Буданова. Про це у вівторок, 14 березня повідомила СБУ.

За даними спецслужби, представник головного управління генштабу ЗС РФ, також готував ліквідацію "відомого українського активіста", ім'я якого не називають.

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. доларів. Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Засуджений - мешканець окупованого Луганська, який у складі "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти України. Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки, стверджують у СБУ.

"За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими, додають в спецслужбі. - Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств".

Під час обшуку у чоловіка знайшли паспорт громадянина РФ.

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