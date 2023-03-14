В Україні засудили кілера за замах на Резнікова та Буданова

Представник російських спецслужб готував вбивство міністра оборони, керівника ГУР та відомого активіста, стверджує СБУ. Чоловіка засудили до 12 років в'язниці.

Печерський районний суд Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна кілеру, який планував вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки (ГУР) міноборони Кирила Буданова. Про це у вівторок, 14 березня повідомила СБУ.

За даними спецслужби, представник головного управління генштабу ЗС РФ, також готував ліквідацію "відомого українського активіста", ім'я якого не називають.

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. доларів. Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Засуджений - мешканець окупованого Луганська, який у складі "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти України. Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки, стверджують у СБУ.

"За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими, додають в спецслужбі. - Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств".

Під час обшуку у чоловіка знайшли паспорт громадянина РФ.