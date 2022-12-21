РФ готувала замах на Буданова і Резнікова - очільник СБУ

Нещодавно Служба безпеки України запобігла замаху на керівника Головного управління розвідки міноборони Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомив виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю ведучій телеканалу "1+1" Наталії Мосійчук.

"Був замах на мого бойового побратима Кирила Буданова та пана Резнікова - міністра оборони. Ворог сюди маршрутизував виконавця. До цього вони ставили перевірочне завдання наявній агентурі в Україні - завдання з ліквідації одного військовослужбовця. Було зроблено контроль за скоєнням злочину, фото-імітація, фото-звіти їм надіслали, вони за це розрахувалися. Зрозуміли, що можуть працювати і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони оплачували 100 тисяч доларів, щоб це все розпочати, і вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну", - розповів Малюк.

Водночас він наголосив, що "таких історій не одна і не дві, їх до десяти". Низка кримінальних проваджень за цими фактами наразі перебуває в активній фазі документування.

СБУ працює на випередження

"Вони (росіяни - Ред.) постійно над цим працюють, скажу вам так (…) У них є ціль номер один, номер два тощо. Але у них нічого не вийшло і нічого не вийде", - зазначив очільник спецслужби.

За його словами, СБУ працює на випередження і "відпрацьована не одна група". Серед тих, хто виношував відповідні наміри, є ті, хто поповнив обмінний фонд, є ті, хто зі зброєю в руках пішов із життя. Тому гарантування особистої безпеки перших осіб військово-політичного керівництва України - це безперервний процес, зауважив він.

Малюк також підтвердив інформацію про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни заходити з конкретними списками на ліквідацію. Зокрема, там було військово-політичне керівництво, бійці "Азову" та інші.