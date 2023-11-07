У МВС розкрили деталі загибелі помічника Залужного

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів перші деталі щодо обставин загибелі майора Геннадія Частякова. Як зазначається в опублікованому ввечері понеділка, 6 листопада, дописі в Telegram-каналі міністра, загиблий майор у цей день святкував день народження і повернувся додому з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

"Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу", - написав міністр.

За даними очільника МВС, вдалося знайти колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок до дня народження загиблого. "В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії", - зазначив Клименко.

Джерела ЗМІ: Частяков міг сприйняти гранати як жарт

Водночас джерела в правоохоронних органах розповіли агентству "Інтерфакс-Україна", що подаровані гранати входили в "подарунковий набір", який на день народження Частякову представив його колега полковник Тимченко. За їхньою інформацією, Тимченко вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши у дерев'яну коробку пляшку віскі та шість гранат.

Крім того, як повідомили агентству, це також підтвердили троє свідків, за яких Тимченко вручав подарунок. "Навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі", - зазначило джерело агенції.

"Мабуть, Частяков сприйняв це як жарт. Бо забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми", - додав свіпрозмовник агенції.

Нагадаємо, загиблий Геннадій Частяков був помічником головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, який публічно відреагував на новину про загибель підлеглого. У дописі в своєму Telegram-каналі Залужний запевнив, що з початку повномасштабного вторгнення Частяков був для нього "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України й боротьбі з російською агресією".

Національна поліція України повідомляла раніше, що трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки на Київщині. За даними правоохоронців, також постраждав 13-річний син загиблого - його важко травмовано, він перебуває під наглядом лікарів.