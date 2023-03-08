У Франції не вщухають протести проти пенсійної реформи

Майже 1,3 мільйона осіб взяли участь у нових демонстраціях проти пенсійної реформи у Франції у вівторок, 7 березня, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни. Своєю чергою найбільше французьке профспілкове об'єднання CGT заявило про 3,5 мільйона демонстрантів по всій країні.

Акція протесту в Парижі супроводжувалася сутичками з поліцією. Правоохоронцям довелося застосовувати сльозогінний газ. Затримали 43 людини. Зіткнення демонстрантів з поліцією відбулися також у Нанті, Рене та Ліоні.

Профспілки обіцяють нові акції протесту

Під час акцій у багатьох школах скасували уроки. Також були скасовані 80 відсотків залізничних рейсів. Була порушена робота громадського транспорту в столиці та інших великих містах. Зіткнулися зі скасуванням рейсів і авіапасажири. Крім того, демонстранти заблокували постачання палива на всі нафтопереробні заводи країни, зазначили в профспілці CGT.

Профспілки обіцяють нові акції протесту вже 11 березня, дотримуючись девізу "паралізувати всю країну".

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Реформа передбачає підвищення пенсійного віку

Реформа пенсійної системи у Франції передбачає збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років. Крім того, планується збільшити і мінімальний термін внесків працівника до пенсійного фонду - до 43 років. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць, запевняють в уряді.

Мета - уникнути в пенсійному фонді Франції дефіциту коштів, який до 2030 року може досягти 20 мільярдів євро.

Противники реформи вважають плани уряду невиправдано жорсткими. Згідно з даними опитувань, проти запропонованих урядом змін виступають дві третини французів.

Законопроєкт перебуватиме на розгляді в Сенаті до 12 березня, після чого повернеться до Національних зборів для остаточного голосування.

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