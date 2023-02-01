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Акція протесту проти пенсійної реформи в Парижі 31 січня 2023 року
Акція протесту проти пенсійної реформи в Парижі 31 січня 2023 рокуФото: Julien Mattia/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance
СуспільствоФранція

Мільйон французів протестували проти пенсійної реформи

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
2 год. тому

Влада Франції хоче підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років. Нова хвиля протестів проти реформи зібрала понад мільйон людей.

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У Франції не вщухають масштабні протести проти пенсійної реформи. Влада оцінила кількість протестувальників під час нової хвилі протестів 31 січня в 1,27 мільйона, тоді як одне з найбільших французьких профспілкових об'єднань CGT називає цифру в 2,8 мільйона. Лише в Парижі, за даними поліції, на вулиці вийшли близько 87 тисяч осіб.

Таким чином, нова хвиля вже перевищила за кількістю учасників протестів попередню, яка пройшла 10 днів тому. Тоді на вулиці французьких міст, за оцінками влади, вийшли загалом 1,2 мільйона осіб. Перші ж багатотисячні протести проти запланованої реформи відбулися у Франції ще у вересні 2022 року.

Профспілкові лідери обіцяють не зупинятися та збираються організувати нові акції протесту 7 та 11 лютого.

Влада Франції планує підвищити пенсійний вік

Реформа пенсійної системи - одна з головних передвиборних обіцянок президента країни Еммануеля Макрона. Основні положення реформи перерахувала прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн. Вік виходу на пенсію планують підвищити з 62 до 64 років, мінімальний термін внесків працівника до пенсійного фонду - збільшити до 43 років. При цьому обсяг мінімальної пенсії в уряді обіцяють підвищити до 1200 євро на місяць.

За словами Борн, мета реформи - уникнути дефіциту коштів у пенсійному фонді Франції, який до 2030 року, за прогнозами, може сягнути 20 мільярдів євро. Однак профспілки, правопопулістська партія "Національне об'єднання" та ліві політики вважають плани уряду невиправдано жорсткими. Профспілкові лідери зазначають, що реформа вдарить по всіх французах, які працюють, особливо по тих, хто рано розпочав трудову діяльність і чия очікувана тривалість життя є нижчою, ніж у середньому по країні.

Якщо пенсійна реформа не отримає більшості в парламенті, прем'єр-міністр може скористатися статтею конституції, яка дає змогу ухвалити закон без голосування - у разі, якщо уряду потім не винесуть вотум недовіри.

У 2019 році Макрон уже намагався підвищити вік виходу на пенсію. Тоді французи також виходили на масштабні протести проти цієї реформи, але проєкт заморозили на тлі пандемії коронавірусу.

Читайте також: Макрон відмовився від президентської пенсії на тлі протестів у Франції

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