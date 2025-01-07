У Франції підтвердили дезертирство десятків військових ЗСУ

Один із чиновників французької армії повідомив агенції AFP, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертували, але це явище не було масовим.

На тлі розголосу дезертирства у сформованій за допомогою Франції бригаді Збройних сил України (ЗСУ) "Анна Київська" офіційний представник французької армії заявив, що під час навчання у Франції дезертували "кілька десятків" солдатів.

"Було кілька випадків дезертирства, але вони дуже малі з огляду на кількість людей, які проходять підготовку", - повідомив армійський чиновник агенції AFP у понеділок, 6 січня.

Дезертирство не є кримінальним злочином у Франції. "Якщо хтось дезертує, французький прокурор не має права затримати цю людину. Право, надане українській владі на французькій землі, - це лише дисциплінарне право", - додав представник французької армії. Він наголосив, що українські солдати, які проходять підготовку, "перебували у французьких казармах, вони мали право вийти".

За даними AFP, Франція навчила на своїй території 2300 військових з бригади "Анна Київська". Ще 2200 військових тієї ж бригади пройшли підготовку в Україні. Командувач Сухопутних військ України Михайло Драпатий розповів низці ЗМІ про "проблеми" з цим армійським підрозділом.

Раніше український журналіст Юрій Бутусов зазначав, що президент країни Володимир Зеленський під час нещодавньої Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію із бригадою "Анна Київська", яка зараз воює на Покровському напрямку, під особистий контроль.

В Україні розслідують дезертирство із бригади ЗСУ

Державне бюро розслідувань України (ДБР) розслідує факти перевищення посадових повноважень та дезертирства у 155-й механізованій бригаді ЗСУ "Анна Київська", повідомляла у коментарі "Інтерфакс-Україна" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян 2 січня.

Як відомо, військові 155-ї механізованої бригади ЗСУ у жовтні та листопаді 2024 року проходили навчання у Франції - президент країни Еммануель Макрон анонсував їх у червні під час урочистостей з нагоди 80-річчя висадки західних союзників у Нормандії. З'єднання озброїли німецькими танками Leopard 2 та французькими самохідними артилерійськими установками Caesar. Як написав журнал Forbes, бригада мала налічувати 5800 людей, але почала розпадатися ще до прибуття на фронт.

ЗМІ: У бригаді панує "організаційний хаос"

31 грудня головний редактор українського онлайн-видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів у Facebook, що ще до вступу бригади в її перший бій на Покровському напрямку її самовільно покинули 1700 військовослужбовців. Коли ж з'єднання почало воювати, то з перших днів зазнавало великих втрат, стверджує журналіст.

Процес формування та забезпечення 155-ї механізованої бригади Бутусов назвав "суцільним організаційним хаосом". Зокрема, за його словами, у бійців з'єднання не було дронів і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відповідаючи на запитання журналістів про заяви Бутусова, Михайло Драпатий сказав: "Я не буду його спростовувати".

Створення бригади "Анна Київська" було частиною програми формування 14 нових бригад ЗСУ, для яких Україна мала знайти особовий склад, а міжнародні партнери Києва - поставити озброєння.

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