  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Михайло Драпатий

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ, а полковника Олега Апостола - заступником головнокомандувача ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4naKR
Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, листопад 2023 року
Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр СирськийФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), а Олега Апостола - заступником головнокомандувача ЗСУ.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол - досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", - наголосив Зеленський у дописі за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача у п'ятницю, 29 листопада.

За словами Зеленського, головне завдання, поставлене перед Драпатим та Апостолом - "відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в ЗСУ".

"Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", - додав Зеленський.

Михайло Драпатий у 2016-2019 роках був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, у лютому 2024 року був призначений на посаду заступника начальника Генштабу з підготовки військових. З травня по вересень 2024 року очолював оперативне-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків", а з вересня по листопад поточного року очолював ОТУВ "Луганськ".

Олег Апостол у 2018 році був призначений командиром десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, а у лютому 2024 року став командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У лютому 2024 року Апостол був удостоєний звання Герой України.

Нагадаємо, що Сухопутні війська ЗСУ з 11 лютого очолював генерал Олександр Павлюк.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Банер з закликом вступати до ЗСУ в Запоріжжі, березень 2024 року

У Байдена хочуть, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років - AP

У Байдена хочуть, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років - AP

В адміністрації Джо Байдена вважають, що Україна має переглянути мобілізаційне законодавство задля швидкого збільшення чисельності військовослужбовців, пише AP.
Конфлікти27 листопада 2024 р.
Українські солдати

У Зеленського відповіли на заклик із США мобілізувати з 18-ти років

У Зеленського відповіли на заклик із США мобілізувати з 18-ти років

В Офісі президента України вважають, що зниження мобілізаційного віку не компенсує затримок у логістиці та нерішучості партнерів із наданням зброї.
Конфлікти28 листопада 2024 р.
Російський "Солнцепьок" у Курській області, архівне фото

Reuters: Україна втратила понад 40 відсотків території Курської області, яку контролювала

Reuters: Україна втратила понад 40 відсотків території Курської області, яку контролювала

РФ спрямувала у Курську область 59 тисяч військових для витіснення українських військ, повідомляє джерело у Генштабі ЗСУ.
Конфлікти24 листопада 2024 р.