Командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Михайло Драпатий

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), а Олега Апостола - заступником головнокомандувача ЗСУ.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол - досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", - наголосив Зеленський у дописі за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача у п'ятницю, 29 листопада.

За словами Зеленського, головне завдання, поставлене перед Драпатим та Апостолом - "відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в ЗСУ".

"Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", - додав Зеленський.

Михайло Драпатий у 2016-2019 роках був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, у лютому 2024 року був призначений на посаду заступника начальника Генштабу з підготовки військових. З травня по вересень 2024 року очолював оперативне-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків", а з вересня по листопад поточного року очолював ОТУВ "Луганськ".

Олег Апостол у 2018 році був призначений командиром десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, а у лютому 2024 року став командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У лютому 2024 року Апостол був удостоєний звання Герой України.

Нагадаємо, що Сухопутні війська ЗСУ з 11 лютого очолював генерал Олександр Павлюк.